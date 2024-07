Tri svakodnevne prakse su japanska tajna za dug i srećan život

Ako vas zanima dugovječnost, vjerovatno ste čuli za plave zone, dijelove svijeta s najvećim koncentracijama stogodišnjaka. Među plave zone ubraja se i Okinava u Japanu, mjesto gdje žene žive duže od žena iz svih drugih područja svijeta.

"Na Okinavi je manje raka, srčanih bolesti i demencije", tvrdi istraživač dugovječnosti, Dan Buettner.

Stanovnici tog ostrva, koji prkose godinama, privukli su pažnju Héctora Garcíe i Francesca Mirallesa. Njih dvojica su intervjuisali više od sto najstarijih ljudi na Okinavi i u svojoj knjizi Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life objavili su nekoliko načela i tehnika kojih se japanski stogodišnjaci pridržavaju. Među njima su tri svakodnevne prakse za dug i srećan život.

Bavite se aktivnostima niskog intenziteta najmanje pet minuta dnevno

Skoro svaka osoba s kojom su García i Miralles razgovarali, rekla je da redovno vježba radio taiso. Vježbe su dobile taj naziv, koji u prijevodu znači radio vježbe, jer su emitovane putem radija još 1929. Emiuju se i danas, svaki dan, tačno u 6:30, na jednoj od najstarijih japanskih radijskih postaja pod nazivom NHK Radio 1.

"Čak su i štićenici staračkog doma koje smo posjetili bili tome posvećeni pet minuta u danu, iako su neki vježbe izvodili u invalidskim kolicima", napisali su autori u svojoj knjizi.

Pronađite svrhu

Postoji japanska poslovica koja kaže: "Samo ako ostanete aktivni, poželjećete živjeti sto godina." Stanovnici Okinawe to postižu pronalaženjem svog ikigaija, ili svrhe, koja ih potiče da se usredsrede na dublji smisao života.

Budite prisutni i povremeno zaboravite na svoje brige

"Ne postoji recept za pronalaženje sreće, ali ključno je biti prisutan, poboljšati fokus i privremeno zaboraviti na svoje brige", zaključili su u svojoj knjizi García i Miralles.

(Index.hr)

