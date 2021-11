Tuzlaku veliko priznanje: Piljić metoda važan iskorak u medicini

TUZLA - Tuzlanski doktor Dragan Piljić dobitnik je nagrade i priznanja "Stvaratelji za stoljeća" za izraziti profesionalizam u obavljanju osnovnog javnog poziva.

Nagrada je uslijedila nakon što je Dragan Piljić predstavio Piljić metodu, koja se koristi kod operativnog tretmana abdominalne aorte i zdjeličnih arterija.

Kardiovaskularni hirurg Dragan Piljić je nagradu dobio od Evropskog ekonomskog foruma, a na temelju odluke Međunarodnog komiteta za dodjelu nagrada i priznanja za doprinos razvoju poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Kako su organizatori kazali, ovom nagradom skreće se pažnja javnosti na osobe čiji su rad, znanje, kreativnost i vrhunski rezultati glavni pokretač napretka društvene zajednice.

"Ovo je veliko priznanje kako za mene, tako i za moje kolege s kojim sam radio, za UKC Tuzla i za BiH. Veoma sam počastvovan što je to veliko priznanje kruna moje karijere koja traje više od 30 godina, a gdje smo stalno pokušavali napraviti neki iskorak koristeći svoja znanja i mislim da smo to uspjeli ovom metodom", kazao je Piljić. Nakon četiri godine istraživanja doktor Piljić je primjenu istoimene metode počeo u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla te rezultate objavio u američkim, njemačkim i japanskim stručnim časopisima.

"Piljić metoda se sastoji od tri elementa koja se koriste tokom operacije na velikim krvnim žilama u trbuhu. To je abdominalna aorta, koja može imati dvije vrste bolesti. Jedna je da dolazi do proširenja pa se napravi aneurizma, a druga je začepljenje. Kada pristupamo u trbuh, dosad semo koristili veliki rez koji je oko 40 cm", priča Piljić i dodaje da je zarastanje rane trajalo duže. Stoga je odlučio početi sa pomalo manjim rez. Na specijalizaciji u Ljubljani vidio je da tako radi i njegov mentor i to ga je ponukalo da nastavi. Manji rez, od osam do 10 cm, donosi više benefita, odnosno poboljšava život pacijentima, skraćuje im boravak u bolnici te stvara uštede zdravstvenom fondu, tvrdi doktor.

"Nismo više morali vaditi crijeva iz trbušne šupljine i zamotavati u vlažne i suhe komprese jer se crijeva razvlače, dolazi do povreda, sušenja, pothlađivanja i to usporava postoperacijski oporavak i boravak u bolnici", pojašnjava doktor. On ističe da je primijetio da ansteziolozi daju pacijentima velike količine infuzije zbog svega nabrojanog te je s kolegama uradio istraživanje.

"Ta istraživanja su trajala četiri do pet godina. Rezultati su pokazali da su ovom metodom komplikacije svedene na minimum, oporavak pacijenta je puno kraći i samim tom što pravimo mali rez i unosimo malu količinu infuzije nismo morali pacijente držati dugo u bolnici", pojašnjava on. Uvođenjem novog pristupa pacijenti se nakon četvrtog dana otpuštaju iz bolnice na kućno liječenje, dok su ranije nakon klasičnog operativnog pristupa na hospitalizaciji zadržavani i do 15 dana.