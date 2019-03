U Kantonu Sarajevo 220 oboljelih od morbila

U Kantonu Sarajevo (KS) zabilježeno je 220 oboljelih od morbila, podaci su Zavoda za javno zdravstvo KS za period od 22. januara do 22. marta ove godine, javlja agencija Anadolija.

Najviše oboljelih je u opštinama Novi Grad i Novo Sarajevo, jer su najmnogoljudnije, a slučajevi oboljelih su zabilježeni i na području drugih sarajevskih opština. U opštini Centar registrovana su 32 slučaja, Stari Grad 11, Ilidža 24, Vogošća 19, Hadžići i Ilijaš po tri dok u Trnovu nije zabilježen nijedan slučaj morbila.

Najviše oboljelih, i to 81, je uzrasta od dvije do pet godina. Zatim, slijede djeca uzrasta od jedne do dvije godine i od šest mjeseci do godinu dana. Najmanje oboljelih je od 45 do 50 i iznad 50 godina.

Obuhvat imunizacijom u Kantonu Sarajevo znatno je niži od potrebnih vrijednosti za postizanje kolektivnog imuniteta, a posebno je obuhvat MRP vakcinom u posljednjih nekoliko godina drastično opao, ali ne zbog nestašice vakcina, već zbog odbijanja roditelja da vakcinišu djecu, iako je imunizacija protiv MRP obavezna.

U intervjuu za AA, predstavnici UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije u BiH apelovali su na građane da vakcinišu djecu, poručivši kako je vakcina najsigurniji, najefikasniji i u ovom slučaju jedini način zaštite. Najviše zaraženih morbilama - 208 nevakcinisano je, zatim tri slučaja nepotpune vakcinacije i jedan slučaj vakcinisane osobe, podaci su Zavoda do 22. marta.

Morbile, ospice, male boginje su akutna, izrazito zarazna, virusna bolest čovjeka. Ova bolest je još značajan uzrok smrti djece, posebno u zemljama u razvoju, uprkos tome što postoji sigurna i efikasna vakcina.