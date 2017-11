U Srbiji između 1.000 i 2.000 ljudi živi sa HIV-om, a ne zna

U Srbiji trenutno ima oko 2.400 osoba koje žive sa HIV-om, a procjenjuje se da između 1.000 i 2.000 osoba živi sa ovim virusom, a da ne zna, rečeno je na konferenciji za novinare povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS.

Istaknuto je da za oboljele pored zdrastvenih postoje i mnogobrojni socijalni problemi, poput diskriminacije, osude, etiketiranja i osuđivanja.

Izvršni direktor Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om Vladimir Antić rekao je da u svijetu trenutno živi 37 miliona ljudi sa HIV/AIDS-om.

"U Srbiji jedna od tri među 3.000 osobe sa HIV virusom ne zna da je inficirana. Od početka epidemije 1985. do novembra ove godine u Srbiji je registrovano 3.585 inficiranih , a taj broj se povećava iz nedelje u nedelju. Najveći broj novih slučajeva, kao i onih koji žive sa HIV-om nalazi se u Beogradu", naveo je Antić.

Dodaje, da je stepen testiranja u Srbiji nizak, kao i da je važno da ljudi znaju da više ne postoje rizične grupe, već samo rizično ponašanje.

Predstavnica Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Slavica Milojević posebno je istakla vršnjačko savjetovanje, kao oblik pružanja savjetodavnih usluga između zaraženih osoba.

"Usluga parnjačkog, vršnjačkog savetovanja je po nama najbolja usluga sa posebnim fokusom na socio-edukativne elemente. Ova inovativna usluga će nadam se biti uvrštena u sistem i koristiti se normalno kao druge usluge za druge osetljive grupe", navela je Milojević.

Načelnica Centra za prevenciju side Mila Paunić istakla je da sa HIV-om može da se živi i da se ostari i da je važno edukovati ljude.

"Nije lako imati HIV, ni u Srbiji ni bilo gde, jer tu su stigma, diskriminacija, ljudi to često kriju i od najbližih. Po našim podacima sada ima 36 novoobolelih, a do kraja godine očekujem da taj broj bude 40. Tokom 2016. godine na 52 osobe testirane jedna je bila pozitivna, a u proseku se otkrije jedna nova zaražena osoba nedeljno", rekla je Paunić.

Predstavnik Nacionalnog centra za seksulano i reproduktivno zdravlje "Potent" Bratislav Prokić naveo je da liječenje HIV-a podrazumijeva uzimanje tri ili više antiretrovirusnih lijekova, koji imaju za cilj da virus potisnu do nedektibilnog nivoa.

"Uspešno lečenje dovodi do neskraćenog životnog veka osoba sa HIV-om, kao i do toga da se virus HIV ne može dalje prenositi seksualnim putem", rekao je Prokić.

Dodaje, da Srbija posljednjih godina hvata korak sa razvijenim zemljama kada je u pitanju terapija, ali da je važno da se ukloni ograničenje u primeni novih lijekova koje nameće Republički fond za zdrastveno osiguranje.

"Klauzula da se novi lekovi mogu koristiti samo kod dokazane rezistencije na postojeće lekove u suprotnosti je sa zvaničnim vodičima za lečenje HIV-a, jer zanemaruje druge kliničke razloge za promenu terapije kao što su neželjena dejstva i virusološki neuspeh", ističe Prokić.

Ukoliko bi došlo do ukidanja tih ograničenja, objašnjava Prokić, oboljeli bi mogli da piju jednu tabletu dnevno, umjesto dve ili tri koliko piju sada.

"To bi mnogo olakšalo njihovo lečenje. Za one koji ne žele da o svojoj bolesti govore, to bi značilo da mogu terapiju da uzimaju sa mnogo većom šansom da za to niko ne sazna", kaže Prokić.

Predstavnik asocijacije "Duga" Aleksandar Prica rekao je da je veoma važan rad na prevenciji, a da prevencije ne može biti bez saradnje civilnog i državnog sektora, kao i da je parnjačka edukacija veoma značajna, jer se oboljeli osnažuju kroz pozitivan model.