U Srpskoj 271 osoba oboljela od morbila

BANJALUKA - U Republici Srpskoj do sada je prijavljen 271 slučaj oboljelih od morbila, što pokazuju najnoviji podaci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

I dalje je najveći broj prijavljenih slučajeva oboljelih od morbila u Bijeljini, i to 198 osoba, zatim u Banjaluci gdje je prijavljeno 27 osoba.

U Istočnom Sarajevu registrovano je 14 slučajeva oboljevanja od morbila, 13 u Istočnoj Ilidži, pet u Palama, dok su tri prijave bile u Ugljeviku i Doboju, po dvije u Kotor Varošu i po jedna u Gradišci, Prnjavoru, Pelagićevu, Mrkonjić Gradu, Laktašima i Zvorniku.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS najviše oboljelih je u uzrasnoj dobi od jedne do četiri godine, prijavljeno ih je 118, zatim u dobi od pet do devet godina, gdje su prijavljena 74 pacijenata, a među oboljelima ima i mlađih od godinu dana, tačnije njih 16.

Oboljelih od morbila u uzrasnoj dobi od deset do 14 godina prijavljeno je 12, dok je uzrasta od 15 do 19 godina registrovano sedam pacijenata, a u uzrasnoj dobi od 20 do 29 godina, njih 15, dok je starijih od 30 godina, čak 29 pacijenata.

Nadležni konstantno apeluju na roditelje da na vrijeme vakciništu svoju djecu MRP vakcinom, za koju ističu da je jedini vid zaštite od ove bolesti.

Mirjana Miljković, načelnica Higijensko – epidemiološke službe Doma zdravlja Banjaluka istakla je za "Nezavisne novine" da je procenat vakcinisanih MRP vakcinom na području grada Banjaluka nešto manji u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 56 odsto, dok je procenat revakcinisanih isti kao i prethodne godine i iznosi 59 odsto što je nedovoljno za razvoj kolektivnog imuniteta.

"Morbili su respiratorna bolest visoke kontagioznosti uglavnom dječijeg uzrasta, a prenosi se kapljičnm putem. Osnovni simptomi su visoka temperatura, kašalj, konjunktivitis, karakterističan osip, a često se javljaju i ozbiljne implikacije kao što su upala pluća, meningoencefalitis, konvulzije. Jedina prava zaštita je vakcinacije protiv ove bolesti", istakla je ona.

Napomenula je da se MRP vakcina prima sa 12 mjeseci života, a revakcinacija je u šestoj godini života, pred polazak u školu.

"Vakcinacija je najefikasniji, najbezbjedniji i najjeftiniji način sprečavanja nastanka zaraznih bolesti. Prema važećem Programu mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području Republike Srpske neophodno je obezbijediti 95 odsto imunizovanih MRP vakcinom da bi se razvio kolektivni imunitet ", kazala je Miljkovićeva.

