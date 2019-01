Učinite da grip bude mačji kašalj

Stigla je sezona gripa i prehlade, što nije neuobičajeno za ovo doba godine. Ako se tome doda boravak u zatvorenim prostorima, kontakt s većim brojem ljudi, svakodnevni stres i nepravilna prehrana, postajemo izvrstan kandidat za viroze i prehlade.

Viroza je uopšten naziv za kratkotrajnu bolest virusnog porijekla. Najčešće virusne infekcije su one disajnog i probavnog sistema. Respiratorne virusne infekcije prenose se kapljičnim putem. Najčešći simptomi su: kihanje, curenje i začepljenost nosa, kašalj, bol u grlu, malaksalost i blago povišena temperatura.

Liječenje je simptomatsko, što znači da se liječe simptomi, a ne uzročnik infekcije. Svaki doktor će savjetovati da se uzmu određeni sprejovi koji zaustavljaju curenje nosa i ublažavaju nateknuće sluznice nosa. Takođe, tu su i preparati za snižavanje povišene tjelesne temperature, pastile protiv grlobolje te preparati protiv kašlja. Uz to, važno je uzimati dovoljno tečnosti u obliku toplih napitaka, kao i mirovanje, redovna higijena ruku, te provjetravanje prostorija u kojima boravimo.

Prevencija

Spriječite suv vazduh - s obzirom na to da virusi bolje preživljavaju na suvom vazduhu, poželjno je korištenje ovlaživača vazduha koji će podržati funkciju membrana koje sprečavaju ulazak mikroba u disajni sistem.

Utoplite se - dokazana je činjenica da virusi preživljavaju i preko 23 časa na hladnijoj temperaturi, u odnosu na topliju temperaturu (20-30 stepeni Celzijusa) pri kojoj mogu preživjeti manje od jedan do dva časa.

Unosite vitamine - današnja prehrana uključuje previše žitarica i proizvoda od brašna, koji ne sadrže mnogo vitamina i minerala. Kako imunitet ne bi patio, važno je uzimati dodatak vitamina C ili kombinaciju svih vitamina.

Kratkotrajno provjetravanje prostorija - suv vazduh unutar prostorija u kojima boravimo s više osoba povećava šansu za zarazu do 50 odsto.

Imunitet

Tu je vječna borba s jačanjem imuniteta, a to se najčešće čini konzumirajući zdrave namirnice i dodatke prehrani koje uglavnom sadrže velike količine vitamina C.

Međutim, postoji metoda za jačanje imuniteta koja je popularna u Rusiji, ali ne postoje klinička ispitivanja kojima bi se potvrdila njena djelotvornost.

Jačanje imuniteta na ruski način:

Napunite lavor hladnom vodom i po potrebi dodajte leda. Voda mora biti izrazito hladna!

Umočite noge u vodu i držite ih 10 do 15 sekundi.

Ponovite postupak svake večeri prije spavanja.

Ako imate slab imunitet, ovaj mini-tretman će učiniti čuda za vaše zdravlje. Radi boljih rezultata, postupak možete ponavljati svaka četiri sata.

Ako vam je nakon terapije hladno nogama, navucite debele vunene čarape! Jak imunitet omogućava tijelu da se uspješno bori s virusima, što je posebno važno u zimskim mjesecima kada vladaju grip i prehlada!

Osim jačanja imunološkog sistema, hladna voda može pomoći i kod:

*bolnih mišića - ako imate upalu mišića, ohladite ga. To će podstaknuti cirkulaciju i ubrzati oporavak!

*beživotne kose - hladna voda zatvara folikulu vlasi, čineći kosu glatkom i svilenkastom.

*nezdrave kože - umivajte se i tuširajte hladnom vodom. To će zatvoriti pore na koži i dati joj zdravi sjaj.

*liječenja depresije - hladna voda podstiče cirkulaciju i razbuđuje tijelo, što će odmah uticati na podizanje raspoloženja.

Ulje divljeg origana

Svjetski poznato ulje divljeg origana jedan je od najefikasnijih prirodnih antibiotika. Osim što je 100 odsto organskog porijekla, ovo ulje pomaže u ojačavanju imuniteta, vrši prevenciju bakterijske i gljivične infekcije, gripa, sinusnih začepljenja te prehlade.

Takođe, zbog svojih antimikrobnih svojstava, ulje divljeg origana svestrano je rješenje za mnoge tegobe.

Ekstrakt sjemenki grejpa - citrofit

Ekstrakt grejpa stoji rame uz rame s uljem divljeg origana, jer se pokazao izuzetno djelotvornim na širok spektar virusa, bakterija, gljivica i parazita. Poznato je da mikroorganizmi ne mogu razviti otpornost na citrofit.

Upravo zbog posebnog sastava, ekstrakt sjemenki grejpa može se koristiti dugotrajno bez straha da će postati manje djelotvoran.

Echinacea kapi i tinktura

Ova izuzetno ljekovita biljka takođe podstiče jačanje imuniteta i pomaže u odbrani organizma od mikroba. Kada se primjenjuje tokom prehlade i gripa, ubrzava oporavak i do 25 odsto.

Zbog širokog opsega djelovanja, Echinacea tinktura ili kapi pomažu kod prehlade i gripe, infekcija gornjih disajnih puteva, urinarnih infekcija, oslabljenog imuniteta i slično.

Kokošja supa liječi sve

S naraštaja na naraštaj prenosi se mit o ljekovitim moćima kokošje supe. Iako nije čudotvorna i neće vas izliječiti od gripa, u tom mitu ipak ima i istine, tvrde naučnici. Dokazano je da pozitivno utiče na imunološki sistem, odnosno agregaciju neutrofila, bijelih krvnih zrnaca koji su prva crta odbrane tijela protiv bakterija i gljivica. Vruća supa osigurava potrebnu tekućinu te umiruje upaljeno grlo, ali ipak nema ljekovita svojstva koja mogu pomoći u borbi protiv gripa.

Bijeli luk

Snažna aroma i miris bijelog luka ga čine savršenim začinom, ali on ima još puno moćnijih svojstava. On je snažan, prirodni antibiotik koji ne uništava zdrave bakterije kao što to rade hemijski antibiotici. Usporava rast bakterija, te uspješno uništava viruse i gljivice pa je vrlo efikasan kao sredstvo protiv prehlade i gripa.