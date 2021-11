Ulje od čajevca ubija bakterije i gljivice, ali može da bude i otrovno

​Ulje čajevca ima prirodnu sposobnost dezinfekcije, dobro je u borbi protiv akni i pruža umirujući miris vašem domu.

Ukratko, ovo višenamijensko eterično ulje nudi mnoge prednosti, ali i pored svih prednosti, ovakvo ulje ima poseban način primjene i čuvanja.

Čajevac se često nalazi u nekim sredstvima za čišćenje, ali i u lijekovima kao što je sirup protiv kašlja. To je zato što je naučno dokazano da ulje čajevca ubija bakterije, viruse i gljivice.

Šta je ulje čajevca?

Ulje čajevca je esencijalno ulje ekstrahovano iz listova Melaleuca Alternifolia porijeklom iz Australije procesom destilacije parom, objašnjava Hulio Pina, direktor R&D inovacija u Innovation Labs (iLABS).

"To je bezbojna do blijedožuta, bistra, pokretna tečnost sa prepoznatljivim aromatičnim, zemljanim mirisom bora", kaže Pina. Danas se ulje čajevca obično nalazi u proizvodima za ličnu njegu i kozmetici, od hidratantnih krema i tonika do sapuna, šampona i bezbroj drugih proizvoda. Ulje čajevca možete kupiti i samostalno, a idealno je dodati u difuzor ili pomiješati sa drugim losionima ili serumima.

Za šta je dobro ulje čajevca?

Pošto se ulje čajevca koristi i proučava decenijama, postoji mnogo istraživanja koja potvrđuju njegove prednosti. Stručnjaci su pružili uvid u sve upotrebe i prednosti ovog moćnog, efikasnog eteričnog ulja.

Ulje čajevca može pomoći u borbi protiv akni

Ako se probudite i pronađete potpuno novu izbočinu na bradi, posegnite za uljem čajevca. Kako Pina objašnjava, ulje čajevca je korisno jer ima antiseptička svojstva koja su odlična u borbi protiv akni. Konkretno, drvo čaja je moćan borac protiv bakterije 'Propionibacterium', koja je povezana sa aknama. Naime, jedna studija je uporedila ulje čajevca i benzoil peroksid zbog njihove sposobnosti da liječe akne i otkrila da ulje čajevca može smanjiti upalu uz manje iritacije. Takođe, Pina kaže da čak može pomoći u sprečavanju i smanjenju ožiljaka od akni.

Višenamijensko je u kući

Miris ovog esencijalnog ulja je moćan, a ako uživate u domu koji dobro miriše, ulje čajevca može biti upravo ono što vam treba. Ovaj miris nalik na bor pruža umirujuća svojstva, a istovremeno prirodno čisti vazduh koji udišete, objašnjava Keli Kusman, stručnjak za mirise i osnivač Kejl Grej. Kusman kaže da je aroma ulja čajevca svježa, bezvremenska, nježna i moćna. Preporučuje da se koristi u difuzoru kao jedan od načina za odbijanje komaraca, uklanjanje neprijatnih mirisa i osvježavanje posteljine i veša.

Pruža umirujući tretman noktiju

Ako često radite manikir i pedikir, razmislite o tome da noktima date malo odmora da se oporave. Tokom ove pauze možete koristiti ulje čajevca kao tretman za nokte za liječenje ili prevenciju gljivica, preporučuje Natali Agilar, estetičar i dermatolog. Nakon brisanja starog laka za nokte acetonom, ona predlaže trljanje ulja čajevca na nokte i ostavljanje da dišu dan ili dva prije nanošenja novog laka za nokte.

Može pomoći u liječenju peruti

Iako stručnjaci kažu da je teško odrediti jedan osnovni uzrok peruti, pošto mnogi faktori mogu biti u igri, generalno se smatra da je to povezano sa prisustvom mikroorganizama - bakterija ili gljivica - koji žive na koži glave. A zbog svojih antibakterijskih i anti-gljivičnih svojstava, ulje čajevca se pokazalo kao obećavajući lijek protiv peruti. Jedna studija objavljena u časopisu Američke akademije za dermatologiju otkrila je da upotreba šampona sa 5 procenata ulja čajevca smanjuje perut u jednoj grupi za 41 procenat, u poređenju sa drugom grupom koja je koristila plaćeno. Učesnici koji su koristili šampon sa uljem čajevca takođe su prijavili poboljšanja na zahvaćenom području, kao i smanjen intenzitet peruti, manje svraba vlasišta i manje masti.

Šta treba da znate prije upotrebe ulja čajevca?

Nikad nemojte da ga gutate

Bez obzira šta Instagrameri ili TickTokeri kažu, nikada ne pijte ulje čajevca jer to može da dovede do ozbiljnih simptoma. Takođe izbjegavajte direktan kontakt sa predjelom oko očiju, upozorava Pina.

Iako se neki ljudi zaklinju u unos eteričnih ulja, većina medicinskih stručnjaka to smatra opasnom praksom. Pina takođe preporučuje da provjerite na mreži da biste vidjeli da li je proizvod od ulja čajevca prošao HRIPT test, kliničku studiju sprovedenu na ljudima kako bi se utvrdilo da li je proizvod iritantan.

Počnite s malim dozama kako biste izbjegli iritaciju kože

Ako imate osjetljivo lice koje dobija crvenilo ili neke druge reakcije pri upotrebi novog proizvoda, budite oprezni sa uljem čajevca. Aguilar kaže da počnete nanošenjem male kapi iza uha i zgloba. Zatim provjerite ove oblasti poslije 12 i 24 sata da vidite da li postoje znaci iritacije ili alergije.

Čuvajte rastvor u staklenoj boci od ćilibara na sobnoj temperaturi, jer je ulje čajevca osjetljivo na vazduh, svjetlost i toplotu.

Preporučljivo je biti oprezan i produžiti rok trajanja rastvora sa antioksidansima kao što je vitamin E. Vitamin E će sinergijski poboljšati dobrobit ulja čajevca i služiće kao prirodni antioksidans i sedativ.

(B92)