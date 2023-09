Upala oka od promaje - koji su simptomi i kako je liječiti?

Promaja je svima od malih nogu dobro poznat kao "veliki neprijatelj" od kojeg ćemo se prehladiti. Ali, šta kada se pojavi upala oka od promaje?

Već smo pisali u našem članku o uzrocima i liječenju konjunktivitisa odnosno upale očne spojnice. Liječenje konjunktivitisa zavisi o vrsti, a neki od uzroka pojave konjunktivitisa jesu: smog, alergije, infekcije... itd.

Upala oka od promaje - koji su simptomi?

Kada se pojavi upala oka od promaje, prepoznaćete je tako što će vam oko nateći, a pojaviće se i neki od ovih simptoma:

- suve oči,

- osjećaj vrućine u očima,

- osjećaj pijeska u očima,

- crvenilo očiju.

Šta još uzrokuje upalu oka?

Uzrok upale oka može biti i dugotrajno izlaganje suvom i hladnom vazduhu ili promaji. Ako je oko duže izloženo na vazduhu ono može dovesti do iritacije i sušenja oka, a zbog nedostatka očne vodice dolazi do upale. Kao što nije dobro biti dugo izložen suvom i hladnom vazduhu tako nije dobro ni previše izlaganja na suncu koje takođe može dovesti do upale.

Upala oka tj. konjunktivitis ako je uzrokovan određenom iritacijom (prašina, kontaktna sočiva i sl.) naziva se upalni konjunktivitis. Postoji i alergijski konjunktivitis, a on nastaje jer je nešto u vazduhu izazvalo alergijsku reakciju koja je na kraju dovela do upale oka, prenosi "Dioptrija".