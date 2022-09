Uvrstite ih u svoju ishranu: Namirnice koje vam pomažu u redukciji sala na stomaku

Skidanje kilograma nije samo važno zbog estetskih efekata, već je neophodno za bolje zdravlje i to je ono čime prvo treba da se vodite kada se odlučite na promjene stila života.

Salo na stomaku je jedno od najopasnijih područja za skladištenje masti. U stvari, salo na stomaku povećava rizik od prerane smrti čak i za one sa zdravom težinom, piše "SelectHealth.org".

1. Grah

"Ukoliko postanete ljubitelj graha, to vam može pomoći da smršate i smanjite salo", rekla je dijetetičarka Sintija Sas. Grah je pun rastvorljivih vlakana, koja eliminišu upale u vašem probavnom sistemu. Hronična upala može povećati vašu težinu.

2. Zamijenite govedinu za losos

Česta je greška pokušati da izgubite masnoću tako što ćete potpuno izbaciti masti iz svoje ishrane. To nije samo neefikasno - to je i nezdravo. Trik je da unosite prave masti. Zasićene masti, koje se nalaze u mesu i mliječnim proizvodima, neće doprineti vašoj borbi zarad gubitka težine, ali zamjena tih masti za neke vrste polinezasićenih masti, kao što je losos, svakako je bolji izbor.

3. Jogurt

Studija je pokazala da su gojazne odrasle osobe koje su jele tri porcije jogurta bez masti dnevno (kao i na dijeti sa smanjenim unosom kalorija) izgubile znatno više masti i težine od onih koji su takođe bili na dijeti sa smanjenim unosom kalorija, ali nisu konzumirali jogurt. Prema WebMD-u, oni koji su jeli jogurt izgubili su 22 odsto više težine i 61 odsto više tjelesne masti od ostalih u istraživačkoj grupi.

4. Crvena paprika

Da li ste znali da će vam tri paprike dati tri puta veću količinu vitamina C od one koja je preporučena za vaš dnevni unos? Odlična vijest je da je vitamin C fantastičan u borbi protiv sala na stomaku.

5. Brokoli

Slično kao i paprike, brokoli je bogat vitaminom C. Uparite ga sa malo humusa i dobićete moćan obrok.

6. Edamame

Bogato vlaknima i hranljivim sastojcima, edamame (nezrela soja) djeluje kao odlična hrana uz svaki obrok jer vam pomaže da se ojsećate sito jako dugo. Takođe je izuzetno niskokalorična hrana.

7. Razblaženo sirće

Jabukovo sirće je moderna zdrava hrana ovih dana, ali da li je tako sjajno kao što tvrdi da jeste? Prema Kerol Džonston, profesorki ishrane i promocije zdravlja na Državnom univerzitetu u Arizoni, vrlo je vjerovatno da jeste.

"Postoje neki dokazi da sirćetna kiselina u sirćetu može pokrenuti metabolizam masti", rekla je Džonston za "Time". Džonstonova je takođe navela da je potrebno uraditi još studija u ovoj oblasti, ali njeno istraživanje pokazuje da je vjerovatno tačno da sirće može pomoći u ubrzavanju metabolizma. Ona upozorava da to sirće ne treba uzimati bez razblaženja.

Ako ga pijete direktno, može izazvati oštećenje jednjaka i grla, kao i eroziju zuba. Ona preporučuje razblažene dvije kašike sirćeta sa 250 mililitara vode.

(Telegraf)