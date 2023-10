Vađenje krvi za analizu, kako se pripremiti?

Ako ste od onih koji se pitaju šta smijete jesti i piti prije vađenja krvi za analizu te kako to može uticati na rezultate nalaza, u nastavku možete potražiti odgovore na vaša pitanja.

Donosimo vam nekoliko smjernica koje treba da pratite kako biste se adekvatno pripremili za analizu krvi, te omogućili da rezultati koje dobijete budu tačni i validni ljekarima koji će na osnovu toga ustanoviti dijagnozu.

Koliko sati prije vađenja krvi smijete jesti i piti?

Uzimanje uzorka krvi se obavlja na prazan stomak, i to najčešće u periodu od osam do 10 časova ujutro, odnosno 12 časova nakon posljednjeg obroka. Preporuka ljekara je da dan prije vađenja krvi večerate najkasnije do 20 časova te da to bude lagan obrok, dok treba izbjegavati masnu hranu i slatkiše.

Nakon toga, pa sve dok ne izvadite krv, konzumirajte samo vodu. Ovo je veoma važno, zato što konzumiranje hrane i pića unutar 12 časova prije uzimanja krvi može dovesti do porasta koncentracije glukoze, holesterola, lipida, proteina, gvožđa i drugih metabolita, te neadekvatnih rezultata analize. Idealno bi bilo da počnete da pijete više tečnosti dan ili dva prije vađenja krvi, ali prevelike količine tečnosti nisu potrebne. Sat vremena prije uzorkovanja krvi ne bi trebalo da koristite cigarete.

Uzimanje lijekova?

Ako uzimate redovnu terapiju, nemojte uzeti jutarnju dozu lijekova, jer i lijekovi utiču na tačnost rezultata analize. Struka savjetuje da jutarnju dozu lijekova ponesete sa sobom i uzmete ih nakon vađenja krvi iz vene. Ukoliko koristite oralnu antikoagulantnu terapiju, preporuka je da se vađenje krvi obavlja u jutarnjim časovima.

U cilju dobijanja vjerodostojnog rezultata obavezno informišite tehničara na prijemu o terapiji koju koristite, jer ista može uticati na rezultate testiranja. Ovo se naročito odnosi na terapiju gvožđem, vitaminskim preparatima, hormonsku terapiju i dr.

Kako umor utiče na rezultate nalaza?

Pored već navedenog, na rezultate nalaza krvi mogu da utiču i višednevna dijeta, neprespavana noć, fizički napor, veći broj cigareta, konzumiranje alkoholnih pića i kafe.

Zbog toga je potrebno izbjegavati fizičku aktivnost bar jedan dan prije vađenja krvi jer može dovesti do lažno povišenih vrijednosti pojedinih enzima, odnosno uticaće na rezultate nalaza.

Šta možete očekivati tokom vađenja krvi?

Krv se izvlači iz vene, obično iz vaše ruke, a prije nego što je igla ubačena, elastična traka oko nadlaktice pomaže da se vene na toj ruci napune krvlju, a mjesto uboda se očisti antiseptikom.

Nakon umetanja igle, mala količina krvi se sakuplja u bočicu ili špric, zatim se nadvezica ukloni da bi se obnovila cirkulacija, a krv i dalje teče u bočicu.

Jednom kada se sakupi dovoljno krvi, igla se uklanja i mjesto uboda se prekriva komadom sterilne vate uz pritisak na mjesto uboda.

Ovaj relativno bezbolan postupak uzimanja uzorka krvi obično traje svega nekoliko minuta. Preporuka je da se nakon uzorkovanja krvi ruka drži ispružena narednih tri do pet minuta uz pritisak palca na mjesto uboda, kako bi se uspješno zaustavilo krvarenje i izbjeglo stvaranje modrice na mjestu uboda.

