VatanMed & Euroleague ozvaničili saradnju: Najveći popust na transplantaciju kose do sada

Klinika za transplantaciju kose VatanMed koja je jedna od najpoznatijih u Europi ozvaničila je saradnju sa najjačim košarkašim takmičenjem na starom kontinentu Euroleague Basketball. Tim povodom u mjesecu kada ćemo dobiti evropskog prvaka u klupskoj košarci Vatanmed će svoje buduće klijente počastiti neponovljivim popustom od 350 evra na zahvat transplantacije kose od 13. do 20. maja.

Svi zainteresirani za zahvat transplantacije kose koji popune formu ispod moći će iskoristiti vaučer u vrijednosti od 350 evra koji mogu iskoristiti u bilo kojoj od klinika VatanMed na svijetu. Trenutno VatanMed u svijetu posluje u 22 zemlje, a u regionu klinike VatanMed otvorene su u Sarajevu, Beogradu i Podgorici.

Najbolji prepoznaju najbolje

Saradnja jedne od najboljih klinika u Evropi kada je transplantacija kose u pitanju VatanMed i najpopularnijeg košarkaškog takmičenja Euroleague Basketball ozvaničeno je prije početka Final Foura koji će ove godine biti održan u Berlinu. Vatanmed Clinic biće partner Euroleague sve do 2026. godine. Ta će saradnja značiti i mnogo pogodnosti za klijente klinike kroz različite programe lojalnosti. Početak saradnje obilježava sedmica sa najvećim popustom na transplantaciju kose do sada u iznosu od čak 350 eura. Biće tu još iznenađenja, nagradnih igara i benefita za one koji odaberu da transplantaciju kose obave upravo u klinici Vatanmed.

“Oduševljeni smo što možemo da pozdravimo Vatanmed u našoj porodici partnera. Vatanmed posluje u sektoru koji se brzo širi, a ovo novo partnerstvo otvara nove mogućnosti za podizanje svjesti o transformativnim tehnikama obnove koje mogu povećati samopouzdanje u našim zajednicama,” rekao je Gawain Davies, viši direktor za korporativna partnerstva i licenciranje, Euroleauge Basketball.

Saradnjom je oduševljen i direktor komapnije VatanMed.

“Uzbuđeni smo što ćemo udružiti snage sa Euroleague Basketball, spajajući našu strast za izvrsnošću sa uzbuđenjem igre,” rekao je Uğur Öztürk, generalni direktor Klinike Vatanmed. “Ovo sponzorstvo predstavlja više od samog partnerstva – to je posvećenost zajednici i zajedničkim vrijednostima. Zajedno, cilj nam je da inspirišemo i podignemo duh, kako na terenu, tako i u našoj klinici.“

Fanovi Euroleague Basketball će moći da se upoznaju sa vodećim brendom u oblasti usluga transplantacije kose, pošto će Vatanmed imati široko prisustvo sa specifičnim brendiranim sadržajem na digitalnim platformama Euroleague.

Promocija Bosne i Hercegovine

Saradnja brenda kao što je Euroleague Basketball – takmičenja koje gledaju milioni ljudi i klinike Vatanmed uveliko će doprinjeti i promociji naše zemlje u Evropi i svijetu. VatanMed je sa te strane već učinio mnogo s obzirom na činjenicu da su u našu zemlju, zbog transplantacije kose, putovali ljudi iz gotovo svih evropskih zemalja. Saradnja VatanMed clinic i Euroleague Basketball doprinijeti će promociji naše zemlje, medicinskog turizma i BiH kao sigurnog i plodonnsog poslovnog okruženja.

Vatanmed se sa ovim partnernstvom uvrstio na listu velikih brendova koji se mogu pohvaliti da sarađuju i podržavaju tako jako takmičenje kao što je Euroleague Basketball.

O klinici VatanMed

Klinika VatanMed posluje u preko 20 zemalja svijeta. Sjedište je u Istanbulu, a jedna od najpoznatijih klinika iz grupacije nalazi se u Sarajevu. VatanMed je evropski lider u domenu transplantacije kose, brade i brkova.

U klinici VatanMed transplantacija kose obavlja se najmodernijim metodama na svijetu, a u klinikama šriom svijeta uspješne zahvate obavilo je na desetine hiljada ljudi. U regionu VatanMed posluje u Sarajevu, Beogradu i Podgorici, a uskoro se očekuje i otvaranje klinika u Sloveniji i Hrvatskoj.

VatanMed je saradnjom sa košarkaškim takmičenjem broj 1 pokazao svoje ambicije. Izvrsnost, inovativnost, savršena usluga, model su poslovanja koji VatanMed održava već 17 godina. Zato je i sasvim zasluženo na samom evropskom vrhu kada je transplantacija kose u pitanju.

