Studija je pokazala da veganska ishrana može usporiti biološko starenje i smanjiti unos kalorija, što može pozitivno uticati na zdravlje i proces starenja.

Nedavna studija je sugerisala da veganska ishrana može pomoći u usporavanju biološkog starenja i smanjenju unosa kalorija. Ovo istraživanje, objavljeno u časopisu BMC Medicine, izvučeno je Stanfordske studije blizanaca koja je također prikazana u Netflixovoj dokumentarnoj seriji You Are What You Eat: A Twin Experiment.

Eksperiment na Stanfordu postavlja pitanje što se događa kada par jednojajčanih blizanaca slijedi različite, ali i dalje zdrave dijete. Studija je trajala osam sedmica i obuhvatila 21 par blizanaca. Polovica sudionika bila je na “zdravoj veganskoj” ishrani, dok je druga polovica konzumirala “zdravu svejedu” ishranu.

Sudionici istraživanja, prosječne dobi od 39,9 godina i bez historije hroničnih bolesti, pokazali su zanimljive rezultate. Oni koji su slijedili vegansku ishranu unosili su manje kalorija, izgubili više kilograma i poboljšali razine LDL (lošeg kolesterola) te inzulina natašte u usporedbi sa svejedima. Ova ishrana također je poboljšala epigenetske markere povezane sa starenjem, iako je potrebno više istraživanja kako bi se razumjelo kako veganska ishrana utiče na epigenetiku starenja.

Studija je provedena u dvije faze. U prvoj fazi sudionici su dobivali besplatne obroke od kompanije, dok su u drugoj fazi sami pripremali obroke, pazeći da svi budu zdravi. Obje skupine su dobile smjernice za konzumaciju hrane bogate povrćem i vlaknima te za minimiziranje rafiniranih žitarica i šećera.

Iako su rezultati pokazali da veganska ishrana može usporiti biološko starenje, posebice u srcu, jetri i hormonalnim, upalnim i metaboličkim sistemima, autori napominju da je studija trajala samo osam sedmica i da ne može pružiti dugoročne zaključke.

Takođe, istraživanje je imalo relativno mali uzorak i nije uzelo u obzir rizik od potencijalnih nedostataka hranjivih tvari koji mogu nastati kod dugotrajne veganske ishrane. Stručnjaci napominju da je veza između starenja i veganske ishrane još uvijek nedovoljno istražena i zahtijeva dodatne studije za detaljnije razumijevanje.

(Ljepota&Zdravlje)

