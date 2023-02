Virusne bradavice kod djece, zašto se javljaju i kako se liječe

Virusne bradavice su benigne izrasline na koži koje su vrlo uobičajene u dječjoj dobi. Iako ne predstavljaju opasnost za opšte zdravlje djeteta, mogu uzrokovati neprijatnost.

Kako nastaju?

Virusne bradavice su izrasline na koži uzrokovane infekcijom Humanim papiloma virusom (HPV) koji ima više od 170 različitih tipova. U dječjoj dobi se vide vrlo često, kod čak 30% djece školske dobi. Virus se prenosi direktnim kontaktom sa zaraženom osobom ili posredno preko zaraženih predmeta. Vrijeme inkubacije (vrijeme od zaraze virusom do razvoja kliničke slike) je dugo, nekoliko sedmica do čak godinu dana. Često dolazi do autoinokulacije (prenosa s jednog dijela tijela na drugi).

Kakve tegobe uzrokuju virusne bradavice?

Bradavice obično ne uzrokuju značajnije tegobe, ali one na stopalima mogu biti bolne kod hodanja, a ostale mogu krvariti nakon što se povrijede. Bradavice na izloženim dijelovima tijela mogu za dijete uzrokovati neprijatnost (npr. nesigurnost i nezadovoljstvo vlastitim izgledom). I kod manje djece ove promjene mogu biti uzrok socijalnom neprihvatanju od strane vršnjaka.

Jesu li virusne bradavice opasne?

S izuzetkom genitalnih bradavica, virusne bradavice ne predstavljaju opasnost za opšte zdravlje djeteta. Kod osoba koje imaju normalan imunološki sistem nema opasnosti od maligne promjene nastale iz obične virusne bradavice.

Kako se liječe?

Postoje različiti načini liječenja virusnih bradavica od kojih neki za dijete mogu biti bolni, a većina ih zahtijeva višestruko ponavljanje postupka. Izbor načina liječenja zavisi o starosne dobi i saradnje djeteta, te o vrste, broja bradavica. Potrebno je konsultovati se sa ljekarom i ne raditi ništa na svoju ruku. (Zdravobudi.hr)