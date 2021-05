Vitamin C kožu čini zdravom i mladolikom

Vitamin C je sastojak koji je zavladao proizvodima za njegu i osvježavanje kože te tako postao nezaobilazni dio beauty rutine žena širom svijeta. Većina vrhunskih kozmetičkih brendova osmislila je preparate, serume, kreme i fluide koji se oslanjaju na ovaj moćan sastojak, te lokalnom primjenom pomažu u jačanju i očuvanju mladolike i blistave kože.

Vitamin C izuzetno je važan za funkcionisanje našeg tijela, jer, osim toga što održava čvrstoću kostiju, kože i krvnih sudova, on je i snažan antioksidans koji neutralizuje slobodne radikale i stvara barijeru od štetnih tvari iz okoline koje štete našem tijelu.

ZAŠTO JE VITAMIN C DOBAR ZA KOŽU?

Kao snažan antioksidans, vitamin C neutralizuje slobodne radikale koji uzrokuju oksidativni stres na koži, što dovodi do preuranjenog starenja kože. Neophodan je za proizvodnju kolagena u ćelijama kože i pomaže u održavanju strukture kože te odgađa znakove starenja.

VITAMIN C KAO ANTIOKSIDANS

Dokazano je da vitamin C pomaže u neutralizaciji slobodnih radikala u tijelu koji dovode do oksidativnog stresa te pomaže u sprečavanju preuranjenog starenja kože i odgađa vidljive znakove biološkog starenja kože. Zbog oksidativnog stresa koža izgleda sivo i umorno, a vitamin C joj pomaže da održi mladolik i svjež izgled.

VITAMIN C I KOLAGEN

Kolagen je jedan od prirodnih filera koji ispunjava kožu. Prisutnost kolagena u mladosti je velika, on koži daje čvrst i ujednačen izgled. Starenjem, proizvodnja kolagena opada, a to doprinosi stvaranju sitnih linija i bora te gubitku volumena i kontura. Vitamin C pomaže na dva načina. Prvo, neophodan je za proizvodnju kolagena u ćelijama kože, a kao drugo, vitamin C kao snažan antioksidans pomaže u zaštiti kože od slobodnih radikala koji razgrađuju ćelije koje proizvode kolagen i ubrzavanju njegovo propadanje.

KAKO BITI SIGURAN DA KOŽA DOBIJA DOVOLJNO VITAMINA C?

Naše tijelo ne može proizvesti vitamin C pa smo mi ti koji mu moramo obezbijediti zalihe. Ako tijelo ne može pohranjivati vitamin C, treba ga konzumirati svaki dan. Vitamin C se sve više koristi u sredstvima za njegu kože za lokalnu primjenu. Koristi se za jačanje i očuvanje mladolike, zdrave i blistave kože, a često je jedan od prvih anti-aging proizvoda koje ljudi koriste.

NJEGA

Preparati za njegu kože sa vitaminom C mogu se primjenjivati tačno tamo gdje je potrebno. Ali nisu svi preparati s vitaminom C jednaki i postoje stvari na koje treba obratiti pažnju.

Oblik vitamina C - Neki oblici vitamina C (poput L-askorbinske kiseline) aktivniji su od drugih, istraživaniji su i dokazani sastojci u njezi kože.

Koncentracija - Da bi došlo do promjene u ćelijama kože, istraživanja su pokazala da preparat treba da sadrži najmanje osam odsto vitamina C. Formulacije sa preko 20 odsto nisu efikasnije i mogu izazvati iritaciju.

Svježina - Čisti vitamin C razgrađuje se kada je izložen kiseoniku, pa je najefikasniji u preparatu gdje se dobro kombinuje s ostatkom formule.