Vježbama istezanja pomozite bolnim leđima

Loše držanje i predugo sjedenje ostavljaju traga na zdravlje, pa se među uobičajene tegobe ubrajaju bolna leđa, bol u mišićima, vratu i ramenima, napetost u očima, glavobolja i loša cirkulacija. A u borbi s bolnim leđima moglo bi pomoći redovno istezanje, koje povećava fleksibilnost i smanjuje rizik od povreda.

Osim toga, ako intenzivnije vježbate, istezanje na kraju treninga snage može spriječiti bolove u mišićima. Naravno, ako imate ozbiljnih problema s kičmom i bolovima u leđima, o svakoj aktivnosti treba da se posavjetujete s doktorom.

A tri jednostavne vježbe istezanja olakšaće vam sate i sate (neudobnog) sjedenja. Prije nego što počnete s vježbama, zagrijte se pet do 10 minuta. Kada se istežete, činite to polako, izbjegavajući nagle pokrete. Idite do tačke u kojoj osjećate samo blagu napetost. Ne smije vas boljeti. U svakoj pozi ostanite najmanje pet sekundi.

Privlačenje koljena na grudi

* Lezite na leđa ispruženih nogu

* Podignite i savijte desnu nogu, dovodeći koljeno prema grudima

* Desnom rukom uhvatite koljeno ili potkoljenicu i povlačite nogu onoliko koliko vam je to ugodno

* Ostanite u tom položaju pet sekundi. Dok držite koljeno na grudima, zatežite trbušne mišiće i pritisnite kičmu o pod

* Polako se vratite u početni položaj i zatim učinite isto s lijevom nogom

* Treći je korak da učinite istu stvar s obje noge odjednom

* Ponovite niz pet puta

Savijanje/istezanje leđa

* Spustite se na pod na ruke i koljena. Ruke neka vam budu u ravnini s ramenima, a koljena s kukovima

* Udahnite duboko i prilikom izdisaja glavu nagnite prema prsima

* Kukove zatim povucite prema abdomenu i leđa zaokružite prema gore

* Ostanite u toj pozi nekoliko sekundi, a onda prilikom udisaja ispravite glavu i gledajte ravno naprijed

* S idućim udisajem neka prsa idu prema naprijed, a mišiće abdomena uvucite

* Zajedno s abdomenom spuštajte kičmu i istegnite se u suprotnom smjeru od prethodne poze

* Polako se vratite u početni položaj. Vježbu ponovite pet puta

Luk unazad u stojećem položaju

* Ustanite, noge neka vam budu u širini ramena

* Dlanove stavite na donji dio leđa ili ruke ispružite u vazduh

* Nekoliko puta polako udahnite kako biste se opustili

* Gornji dio tijela savijte prema nazad. Pazite da vam koljena ostanu ravna

* Rukama podupirite leđa i zadržite se u pozi pet sekundi

* Polako se vratite u početnu poziciju. Vježbu ponovite pet puta