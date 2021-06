Vježbanje tokom toplih dana - DA, ali uz oprez!

Iako je fizička aktivnost važna za zdravlje čovjeka, vježbanje tokom toplih proljetnih i ljetnih dana, na visokim temperaturama, ipak nije bezazleno. S druge strane, za zdrave ljude ne mora biti rizično, ali uz posebne mjere opreza.

Naime, čak i najzdraviji organizam može pokleknuti na visokim temperaturama, a najčešći problemi nastaju zbog dehidracije i niskog pritiska. Najteže stanje je toplotni udar, skup simptoma kod kojeg se temperatura tijela diže do životno opasnog stepena i koji, ako se na vrijeme adekvatno ne liječi, može završiti smrću.

Ipak, ako se pridržavaju određenih pravila, nema razloga da zdravi ljudi prestanu vježbati tokom toplih dana. Naravno, vježbanje se ne preporučuje u najtoplijem dijelu dana, nego ujutro ili predveče.

DOVOLJNE KOLIČINE TEČNOSTI

Stručnjaci ističu da je najvažnija stavka unos dovoljne količine tečnosti, naročito vode. Naime, ako ne planirate vježbati duže od 90 minuta, standardna velika boca od litar i po vode biće dovoljna. To može djelovati kao puno tečnosti, jer je riječ o količini koja se u mirovanju preporučuje za cijeli dan, ali to ne vrijedi u ekstremnim uslovima. Za vježbanje ljeti na otvorenom vrijedi pravilo: pijte rano i često, odnosno konzumirajte vodu svakih 10 do 15 minuta.

Iako se donedavno govorilo da je najbolje piti običnu vodu sobne temperature, jer hladna brzo izlazi iz organizma, što i dalje vrijedi za uslove mirovanja i umjerene aktivnosti, novija istraživanja pokazuju da je tokom intenzivnog treninga bolje piti hladnu vodu, jer će ona brže iz želuca stizati u tijelo.

S obzirom na to da je preporuka da se tečnost uzima svakih 10 do 15 minuta, organizam će stalno primati vodu, skoro kao da je na infuziji. Savjet iskusnih sportista je da jednu veću ili nekoliko manjih boca napunite vodom do pola i zamrznete preko noći, a neposredno prije treninga boce do vrha napunite vodom sa česme te će voda duže biti hladna.

ENERGETSKI NAPICI

Sportistima čiji trening traje duže od 90 minuta preporučuje se da koriste i energetske napitke, jer se znojenjem ne gubi samo voda, nego i elektroliti.

Mnogi poznati energetski napici lako se otapaju u vodi i pružaju sve potrebne sastojke, a piće možete i sami napraviti od prašaka koji se prodaju u specijalizovanim prodavnicama sportske opreme. Svaka mješavina i ukus dobri su sve dok su bogati mineralima, kalcijumom, natrijumom, solima i kalijumom, a siromašni ugljenim hidratima.

Naime, šećer nije lako probavljiv pa ako je njegova koncentracija u otopini veća od devet odsto, ona će u želucu čekati da bude probavljena i rezultat će biti skoro kao i da je niste popili. To je razlog zbog kojeg se čisti voćni sok ne smatra sportskim napitkom. Ipak, nakon vježbanja pijte koliko želite zaslađene tečnosti ili čistih voćnih sokova, kako biste nadoknadili glikogen, odnosno izgubljenu mišićnu masu.

I još jedno važno pravilo: izbjegavajte alkohol na dan treninga i dan prije. Oni koji svakodnevno vježbaju ljeti morali bi u potpunosti izbaciti alkohol. Slično vrijedi i za crnu kafu, čaj i ostale napitke koji sadrže kofein.