Volite da dosolite? Je li važna vrsta soli i kako utiče na srce

Natrijum nam je potreban za normalnu funkciju nerava i mišića i pomaže u održavanju ravnoteže u nivou tečnosti u tijelu, ali previše soli može da poremeti ove procese i ugrozi život

Previše soli, ili natrijuma, može da bude loše za srce, iako je natrijum mineral koji nam je svima potreban. Natrijum tijelo koristi za normalnu funkciju nerava i mišića i pomaže u održavanju ravnoteže u nivou tečnosti u tijelu.

Previše soli remeti ravnotežu tečnosti u tijelu i izaziva visok pritisak

Međutim, ljekari podsjećaju da je održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu veoma delikatan proces. Naime, previše natrijuma, odnosno soli, može da izazove zadržavanje tečnosti, što dalje može da poveća krvni pritisak.

"A visok krvni pritisak je glavni faktor rizika za srčani udar, moždani udar i srčanu insuficijenciju. Zato je neophodno da se vodi računa o količini unijete soli, posebno ako čovjek ima visok krvni pritisak ili bolest srca ili je u opasnosti da ih razvije", objašnjava kardiolog dr Luk Lafin iz klinike Klivlend.

Koliko soli nam je dnevno potrebno?

Na često pitanje "koliko nam je soli potrebno?“ dr Lafin preporučuje da bi trebalo da se držimo određenih smjernica. Po tim preporukama, čovjek bi trebalo da održi unos natrijuma ispod 2.3 miligrama dnevno.

"To je jednako otprilike jednoj kašičici soli. Razmislite o tih 2.3 mg kao o kreditnoj kartici koju dobijate svako jutro. Ne trošite sve na jednom mjestu. A ako pređete limit, platićete kamatu u obliku višeg krvnog pritiska", slikovito dočarava uticaj soli na srce dr Lafin.

Skoro sve osobe sa visokim krvnim pritiskom treba da jedu hranu sa niskim sadržajem natrijuma, savjetuje dr Lafin. To znači ograničavanje dnevne doze natrijuma na najviše 2.3 mg, prenosi B92.

"Ako možete smanjite unos na manje od 1.5 mg dnevno, to je idealno, jer snižavanje krvnog pritiska je važan način da se smanji rizik od srčanih oboljenja", navodi kardiolog iz klinike Klivlend.

Kako previše soli utiče na srce?

Ljekari preporučuju da ljudi sa srčanom insuficijencijom takođe jedu hranu sa niskim sadržajem natrijuma. Previše soli može izazvati nakupljanje tečnosti oko srca i pluća, što automatski otežava njihov rad. Dokazi ukazuju da je ograničenje od 2.0 mg natrijuma dnevno dobro za ljude sa srčanom insuficijencijom, posebno ako imaju i visok krvni pritisak. Ali ne treba zaboraviti i jedno važno upozorenje.

"Neki podaci pokazuju da veoma nizak nivo natrijuma može da dovede do lošijih ishoda kod ljudi sa srčanom insuficijencijom, Zbog toga se o količini natrijuma, odnosno unosu soli, treba posavjetovati sa ljekarom", ističe dr Lafin.

Savjeti za smanjenje soli u ishrani

Većina ljudi razmišlja o soli kao o količini koju dodaju u jelo. Ali to je samo iznenađujuće mali dio natrijuma u ​​prosječnoj ishrani. Većina natrijuma koji unesemo u tijelo dolazi iz već pripremljene, kupovne hrane. Dr Lafin je zbog toga razvio strategiju za održavanje nivoa natrijuma u ​​zdravom opsegu.

Čitajte etikete: Provjerite šta piše na etiketama namirnica za jelo. Osnovne namirnice kao što su hljeb, instant supe i prelivi za salatu često imaju mnogo više natrijuma nego što biste jeli. Mnoge druge upakovane namirnice takođe mogu da budu skriveni izvori natrijuma – čak i ako nemaju posebno slan ukus.

Delikates skriva mnogo soli: Pazite šta birate od suhomesnatih, delikates proizvoda, jer oni, kao i kobasice, kisjeli krastavci, pa čak i sir mogu da sadrže mnogo soli.

Budite kreativni: Umjesto da so bude jedini dodatak hrani, potražite i neke druge začine kako biste svom obroku dali ukus. Probajte da dodate bijeli luk, svježe začinsko bilje ili sok limuna kako biste poboljšali ukus jela.

Pazite kada jedete u restoranu: Strah od previše soli ne bi trebalo da vas spriječi u povremenom odlasku na večeru ili prilikom odabira neke brze hrane. Savjet dr Lafina je da se u restoranima ne jedu supe i tjestenine, već umjesto njih je zdravije naručiti ribu ili piletinu i to pripremljenu bez soli. Bolje je da sami dodate so po svom ukusu.

Nemojte da vas zavara neka „moderna“ so: Neki ljudi misle da su morska ili himalajska so bolje za njih od kuhinjske soli. Kada je u pitanju dejstvo natrijuma, on utiče na krvni pritisak na isti način, bez obzira na to iz koje soli potiče, objašnjava dr Lafin.