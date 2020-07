Za one koji su na keto ishrani: Oprezno sa trešnjama

Čini se da popularnost keto dijete ne jenjava godinama. Ipak, to i ne čudi ako se imaju u vidu sjajni rezultati koji su vidljivi kod pobornika tog režima ishrane.

Oni koji još razmišljaju o tome da li da se i sami upuste u keto avanturu, pitaju se sigurno da li u ovoj ishrani ima mjesta i za neko ukusno voće. S obzirom na to da je u jeku sezona trešanja, pitanje da li su trešnje i keto dijeta dobra kombinacija posebno je aktuelno.

Oni koji su na keto dijeti 60 do 75% kalorija dobijaju iz masti, a između 15 i 30% iz proteina. Ostatak kalorija (5 do 10%) dolazi iz ugljenih hidrata i njihov ograničen unos čuva tijelo u ketozi. Tako ono počinje da stvara ketone i sagorijeva masti za više energije. Ali da li to znači da se u potpunosti morate odreći voća koje sadrži ugljene hidrate? Ne. Dok god vodite računa o količini koju ćete pojesti, voće, pa čak i trešnje, mogu ostati na vašem meniju.

Po mišljenju nutricionista, trešnje, za razliku od borovnica i malina, nisu preporučljive u keto ishrani. One sadrže veliku količinu ugljenih hidrata, pa vas samo jedna zdjelica tog ukusnog voća vodi prekoračenju maksimalnog dnevnog unosa ugljenih hidrata.

S druge strane, činjenica je da one imaju i mnogo hranjivih sastojaka koji su korisni za zdravlje. Trešnje su bogat izvor antioksidansa, kalija i vitamina C. Kao i druge namirnice bogate vlaknima, one doprinose pravilnom radu digestivnog sistema. Zahvaljujući svemu tome, čine da spavate bolje i da se lakše izborite protiv virusa i bakterija. To je jedan od razloga zašto ih ne treba potpuno izbaciti iz ishrane.

Možda ćete se razočarati što maksimalna količina koju možete pojesti tokom cijelog dana obuhvata samo tri do četiri trešnje. To je sigurno daleko manje od onoga na šta ste navikli, ali neke navike treba mijenjati. Razmislite o tome da za užinu, pored trešanja, uzmete i neko bobičasto voće. Uz avokado i krastavce (da, krastavci zaista spadaju u voće!), i bobičasto voće je dobar izbor za one koji su na keto dijeti. Zbog manje količine ugljenih hidrata, možete ih jesti u većoj količini, a da i dalje ostanete u ketozi.

(Ljepota&Zdravlje)