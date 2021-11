Zašto bi trebalo da jedemo urme

Slatkog su ukusa, pa su idealna zamjena slatkišima. Međutim, pored toga nude brojne zdravstvene prednosti.

Zašto da jedemo urme?

Nazvane su "slatkišima prirode" jer su odlična zamjena za bijeli šećer.

Kalijum

Urme imaju 20 procenata preporučenog dnevnog unosa kalijuma. Kalijum je jedan od najvažnijih minerala prisutnih u ljudskom tijelu. On reguliše ravnotežu tečnosti, kontrakcije mišića i nervne signale. Kada je nivo kalijuma nizak, to utiče na glavne tjelesne funkcije, što dovodi do niskog nivoa energije, grčeva u mišićima i fizičkog i mentalnog umora.

Urme sadrže vlakna

Urme sadrže vlakna koja su ključna u regulisanju digestivnog sistema i održavanju normalnog zdravlja crijeva.

Magnezijum i bakar

Magnezijum reguliše funkciju mišića i nerava, nivo šećera u krvi i krvni pritisak. To je takođe ključno za sintezu proteina u tijelu. Doprinose i apsorpciji gvožđa.

Urma sadrži oko 18 procenata bakra, što pomaže da naše tijelo dobije dovoljno gvožđa. Bakar je neophodan za ljudsko tijelo jer doprinosi apsorpciji gvožđa, a zajedno ovi minerali funkcionišu kako bi omogućili tijelu da formira crvena krvna zrnca. Bakar takođe pomaže našim telima da održe zdrave kosti, krvne sudove, nerve i imunološku funkciju.

Antioksidansi

Antioksidansi pomažu u eliminaciji radikala iz ćelija i smanjuju štetu uzrokovanu oksidacijom. Ishrana bogata antioksidansima takođe može da smanji rizik od srčanih bolesti.

Izvor vitamina B

Urme sadrže vitamin B6, koji pogoduje centralnom nervnom sistemu i metabolizmu. Vitamin B6 u tijelu funkcioniše tako da pretvara hranu u energiju i pomaže u proizvodnji serotonina i dopamina.

(Novosti.rs)