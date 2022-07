Zašto je dinja zdrava i kome se ona ne preporučuje

Dinja i benefiti za zdravlje, koje ima su uglavnom poznati, ali donosimo vam neke zanimljive činjenice o ovoj namirnici.

Smatramo je voćem, ali u stvari je povrće iz porodice krastavaca. Njena sezona je leto, a neki nutricionisti kažu da je zdravija i da ima veće nutritivne vrijednosti od lubenice.

Ona je niskokalorična i na 100 grama sadrži 30 kalorija i zbog visokog sadržaja vode , 90 odsto dinja je pravo ljetnje osvježenje.

Sastav dinje

Dinja sadrži minerale kao što si magnezijum, kalijum, kalcijum, cink, mangan, bakar, gvožđe, jod, flor, fosfor i natrijum. Kao što je već poznato, najveći procenat dinje čini voda, zbog čega je odlična za hidrataciju tijela.

Dinja i benefiti za zdravlje očiju

Dinja sadrži nutrijente važne za zdravlje očiju kao što beta karoten iz koga se oslobađa vitamin A, vitamin C, lutein i zeaksantin. Zeaksantin je važan karotenoid koji se apsorbuje u retinu oka gdje djeluje antioksidativno i kao UV zaštita.

Nekoliko studija je pokazalo da karotenoidi usporavaju destruktivni proces u retini i retinalnom pigmentu koji vodi do makularne degeneracije – bolest središnjeg dijela mrežnjače koja se obično javlja kod starijih osoba.

S obzirom na to da su brojne studije ukazale kako ozbiljan nedostatak vitamina A i C može dovesti do glaukoma i makularne degeneracije, pa čak i do slijepila, dinja je odličan izbor za sprečavanje ili usporavanje razvoja ovih poremećaja.

Smanjuje rizik od astme

Rizici razvijanja astme niži su kod ljudi koji konzumiraju veće količine određenih nutrijenata. Jedan od njih je i beta karoten, pronađen u žutom i narandžastom voću poput dinje, bundeve, šargarepe i zelenog lisnatog povrća poput špinata i kelja.

Vitamin C takođe je važan nutrijent koji štiti od astme, pomaže protiv gubitka kiseonika, te smanjuje rizik od alergijskih reakcija.

Čuva srce i reguliše pritisak

Dinja sadrži vlakna, kalijum, vitamin C i kolin koji čuvaju zdravlje srca. Konzumiranje hrane kalijumom pomaže u regulisanju nivoa natrijuma što je važno u smanjenu visokog pritiska.

Kalijum pomaže organizmu u oslobađanju viška natrijuma i tako smanjuje povišen krvni pritisak. Kalijum je potreban i za regulisanje ravnoteže vode, kiselo-bazne ravnoteže i neuromuskularne funkcije, a takođe igra važnu ulogu u prenosu električnih impulsa do srca. Unos kalijuma povezan je i sa smanjenim rizikom od gubitka mišićne mase.

Dinja i njeni benefiti za kožu

Dinje svoju intenzivnu boju duguju zaštitnim pigmentima karotenoidima koji štite kožu od štetnih uticaja sunca. Pored toga, ova namirnica je djelotvorna i za negu suve kože lica, a od nje lako možete i sami napraviti losion za telo.

U svježe iscijeđen sok od dinje dodajte jednaku količinu mlijeka i ružine vodice. Losion stavljajte na lice uveče i ujutru, a ako je moguće i češće. Ostavite da stoji 20 minuta, a potom se umijte mlakom vodom.

Blagodati dinje za žene

Folna kiselina kojom obiluje dinja olakšava poteškoće trudnoće i menopauze. Zahvaljujući silicijumu, stanje kože se poboljšava: osip i iritacija nestaju, bore postaju nevidljivije. Dobro za kožu su i antioksidansi u ovoj namirnici, koji povećavaju elastičnost i sprečavaju strije.

Kada djetetu smijemo da damo dinju?

Pedijatri ne preporučuju davanje dinje bebama mlađim od jedne godine, jer može naštetiti djetetovom probavnom sistemu. Djeci koja imaju godinu dana i više dinja može biti od koristi, jer folna kiselina povoljno djeluje na stvaranje krvnih ćelija, a vitamin A poboljšaće vid i podržati procese rasta.

Kome se ne preporučuje da jede dinju?

Osobe kojima su prepisani beta blokatori treba umjereno da konzumiraju dinju zbog visokog sadržaja kalijuma. Beta blokatori mogu da povećaju porast nivoa kalijuma u krvi. Osobe kojima bubrezi ne funkcionišu normalno, pretjerano konzumiranje kalijuma, kojim dinja obiluje, može biti štetno.

Kako birati dinju?

Birajte dinju koja je čvrsta, teška i simetrična, bez mekih tačkica ili oštećenja. Prije sječenja dinje, potrebno je dobro oprati njen spoljašnji dio , da bi se smanjio rizik prenošenja potencijalnih zagađivača na unutrašnji dio.

(eklinika.telegraf.rs)