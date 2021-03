Zašto je dobro buditi se u isto vrijeme svakog dana?

Stručnjaci za spavanje savjetuju da ustajete u isto vrijeme svako jutro bez obzira na to kada idete da spavate i da li radite ili ne, jer je to odlično za mentalno i fizičko zdravlje, a time i za zadovoljstvo životom generalno.

Ukoliko se rano budite zbog posla cijele nedjelje, probudite se u isto vrijeme i vikendom kada ne radite - osjećaćete se mnogo bolje, energičnije i zadovoljnije nego da spavate dugo.

Dobro je, kažu, imati još neke rutine, a koje se nadovezuju na jutarnje buđenje i pomažu da se započne dan u dobroj energiji, na primjer, tuširanje ili meditacija.

Ljudi koji se bude u isto vrijeme su srećniji

Vrijeme u koje se probudite svako jutro možda je jednako važno kao i vrijeme odlaska na spavanje prethodne noći, pokazalo je istraživanje sprovedeno na više od 1.000 ljudi koje je sproveo web portal "Mattress Inquirer".

Pojedinci, koji se strogo bude u isto vrijeme, zadovoljniji u svim aspektima života od ljudi koji se nekad probude ranije, a katkad kasnije i nemaju tu rutinu.

Ljudi s navikom buđenja u isto vrijeme buđenja bili su 13 posto srećniji svojim ličnim životom, 45 posto zadovoljniji finansijskom situacijom i 42 posto ispunjeniji poslom koji rade. Zapravo su izjavili da su im životi prilično uravnoteženi, stoji u istraživanju.

Produktivnost i zadovoljstvo poslom su izgledniji

Rutina je nešto što je nekim ljudima prijatno jer im daje neki osjećaj sigurnosti, to je ritual na koji mogu da se oslone, nešto predvidivo i poznato. Takvim pojedincima prekidanje rutine može da poremeti cijeli dan.

Kod drugih je svakodnevno ustajanje u isto vrijeme nešto što im omogućava više korisnih sati tokom dana. Neka istraživanja naslućuju da bi rano buđenje u isto vrijeme moglo da bude ključ za vrhunsku produktivnost, što bi objasnilo zašto su pojedinci koji imaju tu naviku često zadovoljniji svojom finansijskom i poslovnom situacijom.

Ta navika je dobra za fizičko i psihičko zdravlje

Nepravilan raspored spavanja i buđenja može da našteti organizmu snižavanjem količine dobrog holesterola, povećanjem tjelesne masnoće i činilaca rizika za dijabetes i bolesti srca, pokazalo je istraživanje.

Takođe, to nije dobro ni za mentalno zdravlje. Na primjer, prisjetite se, koliko puta ste jedva dočekali vikend i odlučili "da spavate do podne", ali nakon tog dužeg spavanja cijeli dan ste se osjećali kao "da vas je pregazio voz". To se ne isplati...

Tijelo je naviklo na rutinu koju je imalo tokom nedjelje i vikend je to poremetio, a to se pak odrazilo na početak sedmice, jer ste ta dva dana spavali duže pa ste opet počeli da ustajete ranije. Stoga, bolja ideja je da ustanete u isto vrijeme i tokom vikenda, pa to vrijeme iskoristite za stvari koje vas ispunjavaju zadovoljstvom, prenosi mindbodygreen.com.

(B92.net)