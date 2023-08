Zašto je dobro da stariji od 60 godina jedu šljive

Zašto stariji od 60 posebno treba da jedu šljive - ovo super voće je zdravo, a evo kod kojeg stanja pomaže!

Kako je istakla, ljudi koji imaju iznad 60, 65 godina često imaju problem sa pokretljivošćucreva, probavom i pate od zatvora. Doktorka objašnjava da je šljiva prirodni laksativ koji značajno može pomoći kod ovakvih tegoba - zato ne propustite sezonu ovog super voća.

"Šljiva će ublažiti zatvor i pomoći u blagovremenom oslobađanju crevnog sadržaja." , rekla je i istakla da je važno da osobe koje imaju preko 60 posebno jačaju imunitet koji, ako je narušen, može ih učiniti podložnim za razne viruse i prehlade. "Vlakna su neophodna za održavanje funkcionisanja crijeva. Zdravlje crijeva takođe zavisi od imunološkog sistema i imunološkog statusa čoveka. U šljivi se nalazi i vitamin C, koji je takođe važan za imunitet".

Šljive su često broj jedan u slatkoj zimnici, posebno kada se spremaju džem i marmelada, ali važno je da je u službi zdravlja konzumirate svežu. Sadrži vitamin C (5 do 8 mg na 100 g, zavisno o kojoj se vrsti radi), vitamin B6, bakar, vitamin B2, vitamin B3, vitamin K, magnezijum, gvožđe, kalcijum te čak 240 mg na 100 g kalijuma. Šljiva obiluje i vlaknima, 2 g na 100 g, a uz sve to je niskokalorično voće.

Smatra se da je šljiva najstariji prirodni lijek za probavu. Zbog sadržaja pektina koji u crijevima nabubri, omekšavaju stolicu što je vrlo bitno kod liječenja hemoroida i mnogih crijevnih oboljenja. Pored pozitivnog dejstva na probavu, šljiva je dobra za srce, reguliše šećer u krvi, povoljno djeluje na zdravlje kosrtiju i očiju, a i ima slasan i sočan ukus.

