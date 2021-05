Zašto je duga kupka skoro dobra kao trčanje

Uranjanje u toplu kupku bio je običaj drevnih Egipćana još prije 4.000 godina, a mnogi je vole i danas. Odlična je vijest da se pokazalo da je ta navika ista kao i vježba.

Naravno, to ne znači da ćete kupanjem izgraditi mišiće ili izgubiti kilograme, ali ima određene pogodnosti.

Istraživači sa Univerziteta Koventri su proveli studiju te došli do otkrića da topla kupka ima slične zdravstvene prednosti kao i aerobne vježbe. Tokom kupanja raste tjelesna temperatura i poboljšava se protok krvi, što može sniziti krvni pritisak, kontrolisati šećer u krvi i smanjiti upalu, piše The Guardian.

Autor studije Čarls Džejms Stjuard preporučuje sjedenje u kadi punoj vode do ramena u trajanju do sat vremena, s tim da temperatura vode ne bi trebala prelaziti 40 Celzijusa. To se smatra sigurnim, osim ako ne osjetite znakove vrtoglavice, nesvjestice i dehidracije.

Sličan učinak ima i boravak u sauni. Istraživanje provedeno u Finskoj pokazalo je da muškarci u srednjim godinama, a koji borave u sauni četiri do sedam puta sedmično, imaju 50 odsto manji rizik od fatalnih kardiovaskularnih bolesti u poređenju s onima koji su u sauni bili samo jednom sedmično.

Boravak u toploj kupki ili sauni ima i antidepresivni učinak te smanjuje rizik od demencije.

