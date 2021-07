Mediteransku ishranu odlikuje velika količina povrća - to znači da se u gotovo svakom vašem jelu treba pronaći neki plod povrća kao što su paradajz, kelj, brokula, špinat, mrkva, krastavci, luk.

Voće bi takođe trebalo često konzumirati, kao i ribu i maslinovo ulje. Slatkiši, crvena mesa i gazirana pića se izbjegavaju u velikom krugu.

Svježe voće kao što su banane, smokve, datule, grožđe, dinje i drugo imaju blagotovorno dejstvo za organizam.

Doktorka Doris Dej s njujorškog Univerziteta Langone Medical Center objasnila je zašto je mediteranska ishrana najbolja za zaštitu od sunca.

"Jedna od najzdravijih na svijetu, ova ishrana zapravo će ti osigurati mladenački sjaj kože, dovoljnu vlažnost bez potrebe za uzimanjem dodatnih suplemenata", rekla je doktorka.

Ona je istakla da ovakav način ishrane ima vieštruku korisnost za zdravlje, ali i letot i elestičnost kože: "Hrana zastupljena u mediteranskoj ishrani sadrži antioksidanse, sadrži vitamine, minerale i fitonutrijente, i može nadoknaditi štetne učinke UV zračenja time što povećava prirodnu odbranu vaše kože".

"Na ljeto prema jeseni imamo paradajz, šipak, tikvice koje su nevjerovatne za kožu. Sadrže čitav niz antioksidansa, do vitamina C do vitamina A, kalijuma, magnezijuma. Svi su to bitni za kožu’", rekla je doktorka Dej.

Doktorka je naglasila da konzumiranje hrane bogate antioksidansima nije zamjena za svakodnevno nošenje kreme za sunčanja i prejedanje malinama ne može zaštiti kožu od negativnih posledica izloženosti UV zračenja.

