Zašto je trećina testova na antitijela na koronu lažno negativna?

Postoji malo dokaza koji ukazuju na tačnost testova iz krvi na korona virusna antitijela, navodi se u najnovijem naučnom izvještaju, a prenosi Daily Mail.

Istraživači su pregledali desetine studija koje su se bavile testovima na antitijela koji određuju da li je neko prethodno bio zaražen korona virusom i da li je izgradio imuni odgovor.

Naučnici su došli do zaključka da test može da vrati lažno negativan test i to u procentu do jedne trećine.

Štaviše, komercijalni testovi su vjerovatnije ti koji su pokazivali lažne rezultate nego oni koji su rađeni u laboratorijama.

"Ovo zapažanje ukazuje na važne slabosti u dokazima seroloških testova na Kovid-19, posebno onih koji se prodaju kao testovi njege", napisali su autori studije sa Univerziteta u Montrealu.

Njihovom analizom ispostavilo se da je čak 34 odsto pacijenata dobilo rezultat koji kaže da nemaju antitijela, a zapravo ih imaju.

Riječ je o stopi osjetljivosti testova koja je niža među komercijalnim testovima nego onih koji se rade u laboratorijama. Stope osjetljivosti bile su niže kod testova izvedenih u prvoj ili drugoj nedjelji simptoma u poređenju sa onima koji su izvedeni nakon druge nedjelje, prenosi "Telegraf.rs".