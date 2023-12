Zašto kosa više opada zimi i kako to spriječiti?

Na prelazu godišnjih doba i dolaskom hladnijih dana, može doći do prekomjernog opadanja kose, a za to postoji nekoliko razloga. Iako će se možda neki zabrinuti zbog naglog gubitka dlaka, ipak postoje načini na koje možete uticati da se smanji opadanje kose, a više o tome možete pročitati u nastavku teksta.

Zašto kosa više opada zimi?

Ako primijetite da vam opada više kose, postoji nekoliko razloga za to, a jedan od njih je nedostatak cinka. U slučaju da ne dobijate dovoljno cinka, to može uticati na vašu kosu, odnosno dovesti do njenog gubitka, zbog čega se savjetuje da se kroz hranu unosi ovaj mineral.

I stručnjaci navode da je veća vjerovatnoća da će ljudima opadati kosa u hladnijim mjesecima, te pojašnjavaju da se prekomjerni gubitak kose zimi uglavnom javlja zbog suvog vazduha koji uništava svu vlagu iz vlasišta te ga čini suvim.

Upravo suva kosa i vlasište mogu izazvati lomljenje, stanjivanje i gubitak kose, a simptomi su: iritacija, svrab i perutanje. Osim toga, i nizak nivo vitamina D u zimskim mjesecima može doprinijeti opadanju kose, a s obzirom na to tijelo stvara vitamin D iz direktne sunčeve svjetlosti na koži kada je na otvorenom, dok zimi ne proizvodimo dovoljno vitamina D iz sunčeve svjetlosti.

Kombinacija toplog i hladnog vazduha, odnosno grijanje u zatvorenom prostoru i hladan vazduh napolju takođe nepovoljno utiču na jačinu dlake.

Jedan od razloga je i nošenje kape, jer se pore kože glave zapušavaju i kosa postaje sve slabija tokom vremena.

Osim toga, zimi imamo naviku da kosu peremo vrelom vodom, što nikako nije dobro, jer se tada koža glave veoma isušuje, što takođe može biti uzrok opadanja kose, kao i učestalo korištenje fena.

Savjeti ako vam zimi opada kosa

Ne perite kosu svaki dan - Zima je idealan trenutak da prorijedite pranje kose i održite pH balans skalpa, posebno ako je koža glave sklona isušivanja. Prečesto pranje kose tokom zime će oslabiti dlaku i uzrokovati njeno opadanje, a najbolje je da kosu ne perete češće od dva puta sedmično i tom prilikom se preporučuje šampon protiv opadanja kose, koji ima aktivne sastojke u sebi.

Smanjite temperaturu vode - Vruće kupke nisu najzdravije za pranje kose, jer visoka temperature vode uklanja prijeko potrebna prirodna ulja sa skalpa i dlake, i isušuje kosu, što za rezultat ima neželjenu suvoću kose. Zato je najbolje da kosu perete mlakom vodom, kako biste zadržali njenu hidrataciju.

Nabavite kvalitetan preparat protiv opadanja kose - Opadanju kose će najviše pomoći kvalitetan tretman namijenjen baš ovom problemu, pa zato odaberite šampone i preparat protiv opadanja kose, jer njihovi sastojci zajedno deluju te imaju isti cilj. To mogu biti, na primjer, ampule, losion ili sprej, koji se nanose direktno na tjeme.

Hidrirajte kosu - Hidrirajte dužinu kose i hranite je kvalitetnim proteinskim i hidratantnim maskama, koje će nadoknaditi sav stres kroz koji ona prolazi. Savjet je da masku nanosite na donje 2/3 dužine, a nikako na tjeme.

Uključite antioksidante u ishranu - Od ishrane takođe zavisi kvalitet i zdravlje vaše kose, a uključivanjem antioksidanata, poput omega-3 masnih kiselina, može zaštititi kosu od opadanja. Ovi nutrijenti smanjuju količinu oksidativnog stresa i slobodnih radikala koji uzrokuju raspadanje ćelija kože, koji zatim dovode do opadanja. Savjet je da jedete više lješnika, brokula, borovnica, pasulja i paradajza kako biste nahranili tijelo i kosu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.