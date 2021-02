Zašto obično ne ostvarimo novogodišnje odluke?

Obično na kraju svake godine postavimo nove ciljeve. Nekoliko dana pre 31. decembra gotovo smo sigurni da ćemo ih ostvariti. Jer, kad bolje razmislimo, koji cilj ne bismo mogli da ostvarimo za 365 dana, posebno ako smo čvrsto odlučili da hoćemo?!

Recimo da je naš cilj da u znatnoj meri redukujemo unos slatkiša. Prvih nekoliko dana nam je baš naporno. Nervozni smo, sklanjamo slatkiše iz našeg vidokruga ili sebe od njih, ali uspevamo. Posle nekoliko dana već nam je lakše i jedemo manje slatkiša, ponosni na sebe što smo ispoštovali obećanje koje smo sebi dali.

Kraj je januara, a mi i dalje istrajavamo. Možda smo izgubili neki kilogram, a to primete i ljudi iz našeg okruženja. Ovo nam prija i daje nam podstrek da nastavimo. Ali... oh, to čuveno ali! Posao se zahukava, deca su krenula u školu, u vrtiću imaju novi projekat, šef nam dodeljuje nove radne zadatke... Ne stižemo da jedemo na vreme, preskačemo obroke, a kako bismo vratili energiju - uzećemo samo jednu čokoladicu! Jedna po jedna čokoladica i, pre nego što smo primetili, mi smo se vratili "na staro".

ŠTA SE DESILO?

Zašto nam je teško da ostvarimo svoj novogodišnji cilj kada smo čvrsto odlučili da hoćemo? Razloga je više, a pomenućemo neke od njih:

• Naš cilj nije specifičan. Kada postavljamo ciljeve, obično su oni previše opšti, na primer: "Želim da smršam"; "Ješću manje slatkiša"; "Krećem u teretanu"... Kako bismo povećali šansu da ostvarimo cilj, važno je da on bude: specifičan, merljiv, dostižan, realan i vremenski ograničen. Na primer: "Želim da smršam pet kilograma do jula", "Ješću samo jedan slatkiš (do 50 g) dnevno", "Idem u teretanu u ponedeljak, sredu i petak od osam do devet sati."

• Nemamo izgrađenu samodisciplinu. Retko koji cilj možemo odmah da ostvarimo. Obično nam je potrebno vreme i ulaganje kontinuiranog truda i rada. Ukoliko nemamo samodisciplinu i istrajnost koji su nam potrebni kada stvari postanu izazovne, veća je verovatnoća da ćemo odustati od svog cilja.

• Ne znamo kako da ostvarimo cilj. Ponekad nam cilj deluje jednostavno i da ćemo brzo uspeti da ga ostvarimo. Dobro počnemo, ali vrlo brzo primetimo da nam nedostaje znanje, iskustvo ili neka specifična veština kako bismo nastavili. Da se ovo ne bi dešavalo, važno je da pre početka uradimo akcioni plan koji će obuhvatiti i sve potencijalne prepreke i najsitnije korake, sa ciljem da se dobro pripremimo.

• Želimo odmah vidljive rezultate. Drugim rečima, nedostaje nam strpljenja. Kada ne možemo da vidimo rezultate u što kraćem roku, to nas obično obeshrabri, demotiviše ili čak podstakne da odustanemo od svog cilja. Što više budemo vežbali svoje strpljenje, istrajavali i kada je teško, to će i rezultati biti vidljiviji.

Veliki procenat ciljeva koje smo postavili pre početka nove godine obično ne ostvarimo. Da se to ne bi dešavalo, važno je da dobro definišemo svoj cilj, disciplinovano radimo na svakom koraku koji će nas približiti njemu te istrajavamo i kada je najteže. A kako je cela godina ispred nas, imamo vremena za priličan broj izazova.

Piše: Danka Đukanović