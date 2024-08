Zašto pivo ne treba konzumirati na prazan stomak

Saznajte šta se zapravo dešava sa vašim tijelom ako ispijanje piva postane svakodnevna navika.

Tokom vremena i u različitim fazama i organizam drugačije reaguje.

Naime, novinar jednog američkog portala odlučio je da svakodnevno pije pivo. Evo kako je to uticalo na njegovu svakodnevicu i šta je zaključio na kraju nedjelje.

Smjernice za korišćenje alkohola Centra za kontrolu i prevenciju bolesti navode da se jedno piće dnevno za žene i dva pića dnevno za muškarce smatraju umjerenim pijenjem, ali stručnjaci se ne slažu oko najbezbjednije količine alkohola, koja zavisi od faktora kao što su istorija zloupotrebe supstanci, aktivna mentalna bolest ili zdravstvena stanja poput dijabetesa, bolesti jetre ili bubrega, piše The Healthy.

Mnogo je razloga zašto ne piti alkohol. Alkohol može da utiče na hormone i povezan je s bolestima srca i visokim krvnim pritiskom – plus, prekomerno pijenje je uvek loša ideja.

"Prvi dan sam popio pivo oko 17 sati kad sam završio sa svojim radnim danom. Za ovaj eksperiment odabrao sam da pijem India Pale Ale (IPA) proizveden na farmi nekoliko kilometara od moje kuće u sjevernom dijelu Njujorka. IPA su znatno teže od lagera i primjetio sam nešto što mnogi ljudi osjete kad piju pivo - osjećao sam se sitim", rekao je novinar.

Ovo je uobičajen osjećaj, a javlja se zbog nekoliko faktora. Jedan je jednostavno karbonizacija piva, što može izazvati osjećaj nadutosti zbog isparavanja ugljen dioksida koji se koristi za stvaranje pjenušanja. To dovodi do sitosti i bez obroka.

Pivo može iritirati želudac i može biti upalno i kiselo, što može dovesti do žgaravice i nadutosti. Alkohol takođe ometa metaboličke procese koji razgrađuju hranu i izvlače kalorije i hranjive materije. Kada se unese alkoholno piće, jetra daje prednost svom metabolizmu u odnosu na metabolizam drugih makronutrijenata koji donose kalorije, kao što su šećeri i masti.

"Ne samo da sam zbog piva bio sit i nisam želio da jedem, nego i kad sam jeo, pivo je ometalo moje tijelo u obradi hranjivih materija. Te prve večeri večerao sam malo kasnije – nakon što sam prestao da osjećam sitost od piva – i nisam dobro spavao, što je možda bilo zbog piva ili kasnije večere. Ostatak nedjelje pio sam pivo nakon večere ili uz malo hrane", kaže novinar.

Alkohol je sedativ zbog čega nas lako uspava. Taj osjećaj često prestane u nezgodno vrijeme i uzrokuje budnost usred noći. Tijelo tada pokušava da poveća nivo kompenzacije hormona stresa, poput kortizola i epinefrina. Porast ovih hormona može probuditi osobu čak i iz relativno dubokog sna. Pivo takođe djeluje kao relaksant mišića i može pogoršati apneju za vrijeme spavanja. Povrh svega toga, alkohol (ne samo pivo) je diuretik, koji može poremetiti naš san noćnim odlascima u toalet.

"Bez obzira na to jesam li popio pivo prije, za vrijeme ili nakon večere, opuštanje je bilo vidljivo nakon prvih nekoliko gutljaja i nije čudno zašto je taj osjećaj opuštanja veliki dio privlačnosti alkohola", kaže novinar.

Postoje snažni dokazi da alkohol djeluje kao imitator supstance koja se zove GABA, što je skraćenica za gama-aminomaslačnu kiselinu. GABA je neurotransmiter koji smanjuje električnu aktivnost u mnogim dijelovima mozga, što dovodi do prijatnog, opuštajućeg efekta, sličnog onom koji se osjeća nakon uzimanja tablete za smirenje.

Ovo možda zvuči idealno, ali nije.

Druga strana alkoholne mimikrije GABA-e je da takođe može spriječiti prirodnu proizvodnju i korišćenje same GABA-e, zbog mehanizama povratne sprege homeostaze kao što je gore objašnjeno. To može dovesti do teskobe kako alkohol nestane, što rezultira većom potrebom za konzumacijom alkohola kako bi se ponovo uspostavio osjećaj opuštenosti.

“Iako uživam u opuštajućem efektu piva, a uživanje u hladnom pivu s prijateljima bezvremenska je tradicija koja ne pokazuje znakove izumiranja, postoje drugi načini za postizanje sličnog efekta, posebno kada govorimo o opuštanju. Duboko disanje ili meditacija imaju tendenciju nježnijeg finog podešavanja indukcije GABA aktivnosti i opuštenog stanja koje ona donosi, dok takođe kontrolišu aktivaciju moždanih centara za nagrađivanje više nego što može da podstakne zavisničko ponašanje. Dakle, povremeno uživanje u pivu s prijateljima može biti dobra stvar, ali postoje i drugi načini za postizanje istog opuštajućeg efekta”, zaključuje.

(B92)

