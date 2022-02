Zašto se dijete noću žali na bolove u nogama

Bolovi rasta su grčevi, bolovi u mišićima koje neka djeca osjećaju u obje noge. Bol u nogama se obično javlja kasno poslijepodne ili naveče što to može uzrokovati da se vaše dijete probudi usred noći.

Bolovi u nogama, odnosno bolovi rasta obično počinju u ranom djetinjstvu, oko 3 ili 4 godine, a mogu se javiti i kod djece u dobi od 8-12 godina, otprilike u vrijeme njihovog naglog rasta. Fenomen bolova rasta, koji doktorima još nije u potpunosti jasan, pogađa oko trećinu djece u dobi od tri do 12 godina. Najčešće zahvaća prednji dio potkoljenice, koljena i listove. Ta će probadajuća bol najčešće proći do jutra, ali djetetu je to slaba utjeha.

Bolovi u nogama - uzroci

Niko sa sigurnošću ne zna odakle dolazi bol, ali postoji mnogo teorija. Ipak, rast kostiju ne boli - imajte na umu, nisu samo kosti u dječjim nogama koje postaju veće.

„Kako djeca rastu prilično brzo, rastu i njihovi mišići, tetive i ligamenti“, kaže Jason Homme, MD, docent pedijatrije na klinici Mayo u Rochesteru. Ti dijelovi tijela „možda neće rasti istim tempom, što može izazvati malo bolova.“

Uprkos nazivu „bolovi rasta“, nema čvrstih dokaza da su bolovi rasta povezani s naletima rasta.

Bolovi u nogama takođe mogu biti i od trčanja, skakanja i igranja tokom dana. Ako vaša pordica ima istoriju sindroma nemirnih nogu, vaše dijete bi to moglo imati. Postoje i drugi mogući uzroci. To može biti psihološki problem ili čak nedostatak vitamina D u njihovoj prehrani.

Bolovi u nogama, bolovi rasta - simptomi

Bolovi rasta su različiti za svako dijete - neke će boljeti više, druge manje. Većina djece ne trpi bolove svaki dan. Bolovi u nogama mogu doći i otići, mogu trajati mjesecima ili čak godinama. Većina djece preraste bolove u rastu u roku od nekoliko godina.

Bolovi u nogama se obično javljaju kasno poslijepodne i naveče, neposredno prije večere i prije spavanja. Bolovi u nogama mogu toliko boljeti da mogu probuditi vaše dijete iz sna. Ako je dijete ujutro sasvim dobro, nemojte pomisliti da se pretvara jer bolovi ujutro nestaju. Obično ne smetaju djetetu kod bavljenja sportom ili drugim aktivnostima.

Bolovi u nogama - dijagnoza

Doktor obično može dijagnosticirati bolove rasta pregledom vašeg djeteta i postavljanjem pitanja o njegovoj medicinskoj istoriji i simptomima.

Važno je isključiti sve druge moguće uzroke boli prije postavljanja dijagnoze - bolovi rasta. Zbog toga je važno posjetiti doktora ako mislite da vaše dijete ima bolove u rastu ili bilo kakve bolove u udovima.

Ako vaše dijete ima bolove rasta, liječnik neće vidjeti ništa abnormalno tijekom fizičkog pregleda. Krvni nalaz i rendgenske snimke obično nisu potrebni u ovom slučaju.

Istraživanja su pokazala da povećana fizička aktivnost danju može rezultirati češćim simptomima bolova rasta noću, pa se ponekad preporučuje i češći odmor.

Bolovi u nogama - kako ih olakšati?

Ovim jednostavnim tehnikama možete pomoći svom djetetu da prebrodi bol u nogama i da se osjeća bolje. Masiranje nogu. Istezanje mišića nogu.

Ovo može biti teško za mlađu djecu. Stavljanje toplih obloga ili jastučića za grijanje na bolnu nogu. Pazite da ne budu prevrući i nemojte ih koristiti tijekom spavanja.

Ako se bol ne smanji, pitajte pedijatra za lijek protiv bolova bez recepta, kao što su paracetamolske ili ibuprofenske. Nikada ne dajte aspirin djetetu. Korištenje aspirina kod djece povezano je sa životno opasnom bolešću zvanom Reyeov sindrom. Ako bolovi dođu i prođu, najbolji odgovor je samo utješiti svoje dijete, kaže Thomas J.A. Lehman, MD, šef odjela za dječju reumatologiju u bolnici za specijalnu kirurgiju u New Yorku.

Kada potražiti pomoć ljekara?

Važno je zapamtiti da se bolovi rasta gotovo uvijek osjećaju u obje noge. Bol u samo jednoj nozi može biti znak ozbiljnijeg stanja i svakako nazovite doktora. Takođe je važno zapamtiti da bolovi u nogama, odnosno bolovi rasta utječu na mišiće, a ne na zglobove, stoga ne izazivaju šepanje ili groznicu.

Ovi simptomi mogu značiti da je riječ o nečem ozbiljnijem od bolova u rastu: ozljeda, kao što je pad vrućica gubitak apetita šepanje ili otežano hodanje bol u jednoj nozi osip crveni, topli, bolni, natečeni zglobovi umor slabost gubitak težine.

Roditelji bi u ovim slučajevima trebali posjetiti doktora kako bi se isključile druge bolesti poput reumatizma ili bakterijske upale. Grčevi u nogama kod djece grčevi u nogama problem su koji može zahvatiti bilo koga.

Grč je spazam u mišiću, nekontrolirana i jaka kontrakcija. Obično je vidljivo iskrivljenje mišića zahvaćenog područja uz nenadane bolove. Grčevi u nogama mogu trajati nekoliko dugih sekundi do desetak minuta, ali neugoda i bol se mogu produžiti.Grčevi u nogama koji se javljaju noću mogu probuditi vaše dijete. Teška tjelovježba, dehidracija i prekomjerna tjelesna težina mogu povećati vjerojatnost grčeva u mišićima.

Neravnoteža elektrolita u krvi također može dovesti do grčeva u mišićima.Grč možete liječiti istezanjem i masiranjem mišića. Ako se grčevi stalno vraćaju, liječnik može propisati lijek koji opušta mišiće vašeg djeteta.

Grčevi u nogama - kako pomoći djetetu?

Pobrinite se da vaše dijete pije puno tekućine. To može spriječiti dehidraciju. Neka vaše dijete rasteže mišiće svaki dan, posebno prije i poslije vježbanja i prije spavanja.Redovito istezanje može opustiti mišiće, a to može spriječiti grčeve. Nemojte naglo povećavati vježbanje. Svaki tjedan malo povećajte djetetovu tjelovježbu. Kada dobije grč, neka dijete istegne i masira mišić. Kod grča u nogama može pomoći topla kupka.

(mismama)