Zašto se ljudi najviše goje oko struka?

Postoje naučni razlozi zašto muškarci i žene počinju da se debljaju oko struka ulaskom u srednje godine života i zašto im je sve teže da zadrže vitku liniju i skinu višak kilograma.

Prema posljednjim istraživanjima, ljudima srednjih godina zaista je teže da izgube naslage oko stomaka, i muškarcima i ženama.

Čak i oni koji su u mladosti bili mršavi, u srednjim godinama mogu drastično da se prošire.

Dr. Nerav Padlija, stručnjak za mršavljenje tvrdi da je i tada kilažom lakše upravljati nego što mislimo. Samo treba shvatiti šta vodi ka debljanju i prilagoditi se tome.

Dolaskom u tridesete godine života, količina hormona u tijelu pada. To je razlog zašto i metabolizam počinje sporije da radi, a što on sporije radi, ljudi se više debljaju. Naime, tada se sagorijeva manje energije i skuplja više masti u telu.

Istraživači su otkrili da to kod prosječnog muškarca i žene uzrokuje dodatnih 450 do 900 grama svake godine, i to u dobi od 35. do 55. godine života.

Situacija kod muškaraca

Visok nivo testosterona odgovoran je za održavanje vitkog i mišićavog izgleda kada su mlađi. To se događa zato što taj muški hormon veže masno tkivo i izbacuje ga iz tijela i ne gomila se oko struka. Takođe, pomaže pri izgrađivanju mišića, ubrzava metabolizam i smanjuje rizik od pojave dijabetesa jer održava osjetljivost na insulin.

"Ali, nakon 30. godine količina testosterona se prirodno smanjuje za otprilike jedan posto godišnje", objašnjava dr. Padlija.

To podstiče tijelo da sakuplja masti, posebno u području stomaka, što nije samo estetski problem, već i zdravstveni jer povećava rizik od bolesti srca i dijabetesa.

Situacija kod žena

Žensko tijelo ima nježnu ravnotežu progesterona i estrogena tokom plodnog razdoblja života. Poznato je da viši nivo estrogena povećava nastanak masnog tkiva. Kod mlađih žena količina oba hormona je podjednaka.

Ali, od 35. godine života razine oba hormona se smanjuju, što na kraju vodi do menopauze.

"Međutim, broj progesterona se smanjuje brže što uzrokuje formiranje masnih naslaga oko struka", dodaje ovaj stručnjak.

Šta se još događa kod oba pola?

Pad hormona dovodi do smanjenja mišićne mase i kod muškaraca i kod žena. A, kako je mišićno tkivo jedan od glavnih potrošača glukoze u tijelu, dolazi do težeg gubitka suvišnih kalorija što vodi gomilanju naslaga na stomaku. Kod smanjivanja mišićne mase tijelo ne obrađuje ugljene hidrate djelotvorno, pa treba paziti da se ne jede previše.

Najbolji načini za održavanje vitke linije su, više proteina, manje ugljenih hidrata, veća aktivnost mišića, smanjivanje stresa, manje sjedenja na stolici/fotelji i poboljšanje kvaliteta sna.

(24sata.hr)