Zbog čega nastaje bol u vratu i kako ga liječiti?

Bol u vratu i ukočenost česte su tegobe, koje ljude obično "pritisnu" kada se naglo promijeni vreme na prelasku godišnjih doba. Saznajte zbog čega nastaju i čime se mogu liječiti ili sprečiti.

Najefikasniji način da se spriječi bol u vratu i ramenima jesu vježbe za jačanje mišića. Dovoljna količina kiseonika opušta mišiće i sprečava nakupljanje stresa u predjelu vrata i ramena

Bolovi, ušinuća i ukočenost su pojave koje mogu da se jave u svakoj starosnoj dobi. Mogu biti posljedica kontrakcije mišića, otežavaju kretanje i stvaraju osjećaj neprijatnosti i ukočenosti. A zašto nastaju? Kada ne koristimo vrat i gornje mišiće leđa na način kako je to priroda namijenila, naši mišići slabe i skraćuju se, dok drugi postaju napeti. Poslije nekog vremena, ova napetost može se pretvoriti u bol i neprijatnost u području vrata i gornjeg dijela leđa.

Ukočenost vrata

Riječ je o kontrakciji mišića, izazvanoj naglim pokretom, najčešće pogrešnim položajem prilikom spavanja ili promajom, kao i zbog direktne izloženosti duvanju klime. Može biti povezan s artrozom ili hernijom. Javlja se snažan bol, kao i otežano pomjeranje vrata, što utiče i na kretanje. Bol nastaje iznenada, ali brzo i nestaje. Liječi se lijekovima protiv bolova i protiv grčenja, a obično je dovoljno nekoliko dana do potpunog oporavka. Može pomoći i masaža. Ako bolovi ne prođu za nedjelju dana, najbolje je javiti se ljekaru. Takođe, bolove u vratnom dijelu može da izazove i nepravilno držanje tijela, potom hroničan umor, prekomjerno sjedenje na poslu i za računarom, nedovoljna fizička aktivnost, ali i ozbiljnija patološka stanja, kao što su diskurs-hernija i artroze. Najvažnije je da se na vrijeme otkrije problem i započne tretman, jer dugotrajna izloženost mišića negativnim nadražajima čini da oni izgube elastičnost. Na taj način dolazi do artroze i drugih degenerativnih promjena koje mogu da zahvate čitav koštani sistem.

Ključ je u prevenciji

Istegnuti mišići kičme mogu se i sami izliječiti, a najbolji lijek je svakako prevencija. Najefikasniji način da se spriječi bol u vratu i ramenima jesu vježbe za jačanje mišića. Takođe, sjedenje u kancelariji čitav dan zahtijeva promjenu navika i više kretanja. Na taj način moguće je izbjeći bolove. Vježbajte kako biste napravili protivtežu monotonom korišćenju mišića vrata, odnosno njihovom nekorišćenju. Pazite se i izbjegavajte psihički stres, posebno pritisak na poslu jer ti faktori znatno doprinose osjećaju napetosti. Ako radite u kancelariji za računarom, iskoristite svaku priliku za kretanje i vježbanje. Idite biciklom ili pješačite do posla, koristite stepenice kada god možete... Dovoljna količina kiseonika takođe opušta mišiće i sprečava nakupljanje stresa u mišićima vrata i ramena. Znači, prijalo bi vam da meditirate, praktikujete jogu ili vježbe disanja. Najbolje vježbe za vrat i vratni dio kičme jesu one koje spadaju pod korektivnu gimnastiku i kao tretman, ali i za prevenciju bolova. Radite vežbe za istezanje vrata i jačanje mišića ramena, leđa i grudi ili upražnjavajte fizičke aktivnosti koje poboljšavaju fleksibilnost tijela, poput plivanja ili brzog hodanja. Ako zbog posla morate mnogo da sjedite, ne smijete da zanemarite vježbe koje će vam pomoći da rasteretite mišiće vrata, ruku i ramena.

Ne zaboravite da uvijek držite kičmu pravo, i dok hodate i dok sjedite, a stomačne mišiće da držite zategnutim kako ne biste povijali vrat napred. Izbjegavajte da pričate telefonom tako što ćete ga pridržavati ramenom i obrazom, već ga uzmite u šaku, a glavu držite pravo, a ukoliko dođe do toga, istegnite vrat na suprotnu stranu. Ako ste ljubitelj visokih potpetica, trudite se da ih nosite što manje, jer nas položaj tijela u takvoj obući primorava na neprirodne pokrete i kruto držanje, a sve to utiče na bolove u vratnom dijelu kičme. Ako baš morate svakodnevno da nosite visoke potpetice, gledajte da one budu do četiri centimetra, a više ostavite samo za posebne prilike.

(Story.rs)