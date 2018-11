Zbog grickanja noktiju zamalo umro

Grickanje noktiju je ružna navika koju u većini slučajeva imaju djeca. Međutim, postoje odrasli koji to i dalje rade, iako može biti jako opasno.

Za one koji ne grickaju nokte ta navika je nevjerovatno gadna.

Riki Kenedi je 57-godišnjak iz Škotske koji je skoro umro kad je razvio sepsu zbog grickanja noktiju. Proveo je nekoliko mjeseci u bolnici, a sada drugima priča šta je preživio kako bi podigao svijest o tom pitanju.

"Imam sreće što sam živ", rekao je Kenedi za Lenoks herald: "Nikada neću biti tako zdrav i jak kao nekad, ali još uvijek sam ovde sa svojom porodicom i to mi je dragocjeno."

Kenedi je rekao da je prvi put shvatio da nešto nije u redu kad je primijetio da se na palcu nalazi mali plik pored nokta.

U početku nije bilo ništa značajno, ali je otišao kod ljekara, dobio antibiotike i rečeno mu je da je to neka infekcija. Za nekoliko dana, međutim, borio se za život nakon što mu se infekcija proširila na ruke i grudni koš i stvorila bolne otvorene čireve na cijelom tijelu. Odmah sam otišao u hitnu pomoć i tamo mi je rečeno da imam sepsu.

"Nisam ni na trenutak pomislio da je mali plik na palcu uzrok svega toga. Bio je sitan", rekao je.

Grickao sam nokte stotinu puta i kad pomislim da me to moglo ubiti, to je zastrašujuće. Toliko me boljelo da se nisam mogao pomjeriti, mislio sam da imam srčani udar i stvarno sam mislio da ću umrijeti."

57-godišnjak je bio u takvim bolovima da se ni ne sjeća šta se događalo kad je odveden na liječenje.

"Ne sjećam se ničeg kad sam prvi put odveden u bolnicu. Sve čega se sjećam da sam pitao medicinsku sestru hoću li umrijeti. Bilo je užasno i pao sam u depresiju zato što sam dugo bio u bolnici. Samo sam htio da se vratim kući, ali sam imao sreću što je toliko puno ljudi bilo uz mene."

Ipak, za Kenedija borba još nije gotova jer mora na operaciju kako bi zamijenio "razjedene" kosti. Srećom, ima pozitivan stav prema svom oporavku i kaže da mu je crkvena zajednica velika podrška.

Iako možda sve ovo zvuči ekstremno, sepsa zapravo nije rijetka bolest i neko od nje umire svake tri sekunde.