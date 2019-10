Zmijska dijeta postala hit, izuzetno opasna

Ako mislite da znate nabrojati svaku dijetu, moramo vas razočarati i otkriti da se pojavila nova. Zmijska dijeta nastala je iz popularnog povremenog posta, a zdravstveni stručnjaci smatraju je izuzetno opasnom.

Šta je zmijska dijeta?

Zmijska dijeta reklamira se kao životni stil, ali prema mišljenju nutricionista, nije održiva. Osmislio ju je Kol Robinson, koji je priznao da nije zdravstveni profesionalac, a opisuje je kao "proaktivno jedenje". Kako je pojasnio Robinson, jesti treba namjerno u vremenskom okviru od samo jedan do dva sata u danu.

Sljedbenicima ove dijete savjetuje se i da piju zmijski sok te poste sve dok se osjećaju dobro. Početna faza uključuje samo večeru, nakon čega slijedi 48-časovni post, uz konzumiranje isključivo zmijskog soka. Riječ je o napitku od elektrolita koji nije sigurnosno ispitan, a prodaje se po cijeni od 39,99 dolara za 30 paketa. Preporuka je piti do tri paketa dnevno.

Kao sljedeći korak savjetuje se 72-časovni post. Preporuka je ispitivati vrijednosti mokraće putem keto trakica jer je cilj programa dovesti tijelo u stanje ketoze, kao i kod hitoidne ketogene dijete. Nije točno navedeno šta jesti kada post prestane, ali se preporučuje da to budu jednostavna jela, što je ipak mnogima teško nakon što dva do tri dana ne jedu ništa.

Zdravstveni rizici zmijske dijete

Očiti cilj ove dijete je smršati gladovanjem, ali takva metoda može imati posljedice na tjelesno i emocionalno zdravlje, a problematično je i kako izbjeći jo-jo efekat.

Kreator ove dijete kaže da jedenjem prevelikih količina hrane u odnosu na to koliko možete sagorjeti dovodi do skladištenja viška i posljedično debljanja. To je točno, ali da biste smršali, ne morate gladovati i tako spriječiti unos kalorija. Tako tijelo lišavate vitalnih hranjivih tvari.