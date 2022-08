Znakovi da vas svega nekoliko sati dijeli od srčanog udara

Srčani udar može doći iznenada i bez upozorenja, ali obično postoje signali koje vaše tijelo daje unaprijed.

Pomoćni direktor kardiologije u Univerzitetskoj bolnici Stejten Ajlend Dmitrije Nevelev otkrio je kojih pet znakova otkriva da ste svega nekoliko sati udaljeni od srčanog udara.

Nelagodnost u grudima tokom rutinskih aktivnosti ili tokom odmora

"Prisustvo simptoma iz udžbenika zahtjeva brzu procjenu od strane kardiologa. Ako osjećate nelagodnost u grudima nalik pritisku uz minimalnu aktivnost ili imate dodatne simptome kao što su otežano disanje, nelagodnost u gornjem dijelu tijela, znojenje ili mučninu, treba odmah da potražite pomoć", rekao je Nevelev.

Utvrđivanje rizika od srčanog udara i rano prepoznavanje znakova srčanog udara su ključni za očuvanje funkcije srca i možda spasavanje vašeg života.

Porodična istorija srčanih bolesti

"Ako imate najmanje jednog člana porodice koji je imao srčani ili moždani udar prije 55. godine za muškarce ili 65. za žene, vi ste u povećanom riziku od srčanih bolesti. Često može biti jaka nasledna veza za srčani udar, pa čak i ljudi koji najviše brinu o svom zdravlju mogu biti pogođeni u mladosti. Rano prepoznavanje nam omogućava da minimiziramo rizik od srčanog udara. Nikada nije prerano da dođete na pregled kod kardiologa kako biste imali svoju ličnu procjenu rizika", kaže doktor.

Izgubili ste svijest ili se osjećate kao da možete izgubiti svijest

"Ako imate povredu srčanog mišića od srčanog udara, to može izazvati oštećenje sistema koji utiče na rad srca i dovesti do srčanih ritmova koji su previše spori, brzi ili suviše nepravilni. Ovi ritmovi mogu dovesti do toga da ljudi izgube svijest", priča Nevelev.

U ogromnoj većini slučajeva, gubitak svijesti nije povezan sa srčanim udarom. Međutim, ako imate osnovne faktore rizika za bolesti srca i ako ste zadobili značajnu povredu u takvoj epizodi, odmah potražite medicinsku pomoć.

Trajna nelagodnost u gornjem dijelu stomaka

Simptomi predstojećeg srčanog udara ne prate uvijek ono što piše u udžbenicima.

"Atipične prezentacije su češće nego što se ranije mislilo, uključujući pritužbe na dugotrajan bol u gornjem dijelu stomaka. Obratite posebnu pažnju ako ste ranije imali dijagnozu nekardijalnog problema kao što je gastroezofagealni refluks, ali sada imate simptome u istom regionu ali drugačijeg kvaliteta. Ovi simptomi su više zabrinjavajući kada se pogoršavaju tokom aktivnosti, nisu povezani sa ishranom ili se dešavaju češće", objašnjava doktor.

Imali ste srčani udar u prošlosti i doživljavate slične simptome

Kao i kod mnogih zdravstvenih stanja, najveći faktor rizika za budući događaj je istorija prethodnog događaja.

"Jednostavno rečeno: ako se jednom desilo, može se ponoviti. Niko ne može znati vaše tijelo i kako se osjećate bolje nego što možete vi sami. Ako ste već imali srčani udar u prošlosti i imate iste simptome, postoji velika mogućnost da ćete imati još jedan", zaključuje doktor.

