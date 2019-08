Znakovi koji pokazuju da vaše tijelo vapi za vitaminom C

Vitamin C je izuzetno važan za održavanje zdravlja i pravilnog funkcionisanja organizma. Za razliku od drugh vitamina, vitamin C se ne zadržava dugo u organizmu, pa je potrebno da ga redovno i vrlo često unosite.

Manjak vitamina C u tijelu može da dovede do lošeg kvaliteta života i problematičnih simptoma. Međutim, to može da se riješi dodavanjem vitamina C u ishranu.

Otkrijte simptome koji vam poručuju da vam je vitamin C neophodan:

Desni su vam često natečene i krvare

Vitamin C je odgovoran za zdravlje desni. Ako ne obezbijedite odgovarajući dnevni unos, rizikujete da obolite od gingivitisa. Ako redovno vodite računa o higijeni usne duplje, ali i dalje imate natečene i krvave desni, pokušajte da uzmete više vitamina C.

Neophodna doza je oko 75 mg dnevno za odrasle žene i 90 mg dnevno za odrasle muškarce.

Skloni ste nastajanju modrica i rane teže zarastaju

Ako vam se lako prave modrice po tijelu, vjerovatno vam nedostaje vitamin C. Srećom, ovo se može lako riješiti. Unosite vitamin C kroz citrusno voće i povrće svaki dan. Pored toga, ako je ranama potrebno puno vremena da zarastu, to je takođe znak da vam nedotaje ovaj vitamin, koji proizvodi kolagen, koji je jako koristan za kožu.

Opada vam kosa i kida se

Ako vam kosa opada ili se lomi, vjerovatno ne uzimate dnevnu dozu vitamina C. Prije nego što potrošite gomilu novca na proizvode za kosu, probajte da jedete hranu koja je bogata vitaminom C, poput brokolija i kivija.

Hrana ima više nego dovoljno vitamina C, tako da nije potrebno da uzimate suplemente. Sve što vam je potrebno je da se prebacite na zdraviju ishranu.

Česti bolovi u zglobovima

Bol u zglobovima vrlo je čest pokazatelj nedostatka vitamina C. Pošto je on izuzetno moćan antioksidans, njegov nedostatak u tijelu može da dovede do upale zbog koga se javlja bol u zglobovima.

Često vam opada imunitet

Smanjen unos vitamina C dovodi do slabljenja organizma i njegovih odbrambrenih mehanizama, pa on tako postaje podložniji razvoju virusnih infkcija

Gojite se bez razloga

Ako jedete kao i obično, a kilogrami se nakupljaju, možda je krivac nedostatak vitamina C. Istraživanja pokazuju vezu između niskog vitamina C i visoke tjelesne masti, posebno masti u stomaku. Vitamin C pomaže tijelu da efikasnije sagorijeva masti.

Osjećate se umorno i iscrpljno

Umor je jedan od mnogih simptoma koji potiču iz nedostatka vitamina C u tijelu.

Koža vam izgleda suvo i umorno

Kao što smo rekli ranije, vitamin C je izuzetno važan za proizvodnju kolagena. To znači da ako ne dobijate dovoljno vitamina C, vaša koža će izgledati umornije i starije.

Nokti su vam slabi, tanki i lako pucaju

Tijelu je neophodan vitamin C kako bi bolje apsorbovao gvožđe. Ako vam u sistemu nedostaje vitamina C, to može dovesti do anemije sa nedostatkom gvožđa, što uzrokuje slabe nokte.

