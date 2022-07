Znate li šta je zajedničko kremi za sunčanje i štitnicima za koljena?

​Ako bismo vam rekli da su sve to primjeri primjene koncepta smanjenja štete, većina bi vjerovatno pomislila: "Ja ni ne znam šta je to, nikad čuo, zvuči komplikovano,…" i to je potpuno razumljivo.

Nije neuobičajeno da neke veoma jednostavne stvari koje koristimo svakodnevno nazivamo različitim imenima. Pitajte sada ljude oko vas kako se zove "ona sprava za mušice" i biće vam jasno o čemu govorimo.

Isto tako je i sa konceptom smanjenja štete. Sigurno ga i vi primjenjujete više puta dnevno na različite načine, a da toga uopšte niste svjesni.

Mehanički radite stvari i ne razmišljate o tome zašto ih radite i koja je njihova krajnja svrha. Kada vežete pojas u automobilu vi smanjujete rizik od povreda ukoliko dođe do udesa, kada mažete kremu za sunčanje vi smanjujete rizik od opekotina, kada nosite štitnike za koljena dok vozite skejt ili igrate odbojku vi u stvari smanjujete rizik od povrede…

Koncept smanjenja štete, koji spada u domen javnog zdravstva, u početku je bio razvijen za odrasle osobe s problemima upotrebe opojnih droga kojima apstinencija nije bila izvediva, a vremenom se proširio i na brojne oblasti življenja.

Koncept smanjenja štete i pušenje

Najbolja stvar koja se može uraditi kako bi se smanjila šteta uzrokovana pušenjem je ostavljanje cigareta. Međutim, neki ljudi ne žele prestati pušiti, ili možda osjećaju da ne mogu potpuno prestati pušiti. U takvim slučajevima je moguće primjeniti koncept smanjenja štete.

Koncept smanjenje štete od pušenja odnosi se na strategije osmišljene za smanjenje zdravstvenih rizika povezanih s pušenjem duhana, ali koje mogu uključivati daljnju upotrebu nikotina ili bezdimnih uređaja, poput e-cigareta ili uređaja koji rade na principu zagrijavanja, a ne sagorijevanja duvana.

Ono što ove različite opcije imaju zajedničko je da isporučuju nikotin bez izgaranja duvana. To rezultira značajnim smanjenjem količine štetnih materija kojima je osoba izložena u usporedbi s pušenjem cigarete. Važno je napomenuti da te proizvode treba naučno ispitati i proizvesti u skladu s visokim standardima kvaliteta.

Tako naučno provjereni proizvodi predstavljaju savremenu alternativu duvanskom "dimu", koji zapravo i ne stvaraju dim, već aerosol, a samim tim i smanjuju rizik od neželjenih efekata i bolesti koje se tradicionalno pripisuju konzumaciji cigareta.