10 najgorih faza kroz koje djeca prolaze, iz ugla jedne mame

Djecu odgajamo s neograničenom količinom ljubavi i zagrljaja, ali im je vrlo važno postaviti granice kako bismo što lakše 'preživjeli' sve faze njihovog odrastanja.

"Budimo iskreni barem na jedan minut. Bez obzira koliko su bebe slatke, ponekad izrastu u djecu koja se loše ponašaju i postanu neugodna. U redu. Naravno, nisu svi takvi, samo neki. Zapravo puno njih. Zvuči li vam ovo poznato?", pita se Love Barnett, mama petero djece i opisuje kroz koje je sve faze prošla sa svojom djecom, prenosi miss7mama.

1. Ne želi dijeliti

On je onaj u parku ili na plaži s najljepšom novom igračkom, maše s njom svima ispred nosa i tvojoj jadnoj djeci koja samo žele imati super mamu koja će biti dovoljno dobra da im kupi to isto, ali još je gori njegov stav. Njegov je, ponosan je na njega i treba biti. Jedino još nije naučio kako ne treba biti kreten zbog toga.

2. Misli da mu sve trebaš dati

Ovo je potpuno suprotno od djeteta koje ništa ne želi dijeliti, samo je još na steroidima. Sve što vidi, on želi ili će to dobiti ili ćete se suočiti s posljedicama. Naravno one mogu uključivati pucanje stakla od njegovog vriska ili će doći do nekog guranja ili ćete čuti rečenicu: "Reći ću te mojoj mami da mi to nisi htio dati". Naravno, dijete. Idi reci svojoj mami da si bezobrazan jer si nešto izbio mom djetetu iz ruku, a potom je gurnuo i natjerao na plač. Sigurna sam da će ta konverzacija odlično ići.

3. Stalno plače

Ako si poput mene, želiš se ubosti u uši svaki put kad si u njegovom krugu jer ovo dijete cvili zbog svega. Ponudi mu sladoled na štapiću? "Žeeeeeelim onaj crveni, aaaaa!" Pozvala si ga na rođendansku zabavu? Bolje je da ne otvaraš poklone. "Gdje je moj? Aaaaaa", počinje njegov plač. Probate jesti s ovim djetetom? "Moji krompirići su previše tvrdi/previše mekani/previše smeđi/nisu dovoljno smeđi, aaaaa!".

4. Stalno je (pre)glasno

Sigurno si čula da je ovo dijete došlo kući. Ovo dijete je učilo šaptati u pilani, misli da ga nećeš razumjeti ako ne viče i da njegove riječi ne vrijede ako nemaju hiljade decibela. Ništa ga na ovom svijetu ne može utišati, ima samo dva zvuka: bez zvuka i onaj od kojeg vam pucaju bubnjići.

5. Slomiće sve što vidi

Ovo dijete ima jednostavan običaj trgati stvari i razbijati. Nema nekog posebnog razloga, lomi sve što dotakne. Možeš ga zamoliti da bude opreznije, ali kao da pričaš s zidom. On baca stvari kako bi osjetio radost. Prestani uništavati njegov izvor radosti. Zašto bi to radila?

6. Loše utječe na druge

Možeš se samo moliti da to nije tvoje dijete, ali koje su ti šanse za to. Ovo dijete jako lako i stalno nagovora drugu djecu da rade nepodopštine i stvari za koje se zna da ih ne smiju raditi.

7. Uvijek sve zna

Ovo dijete sve zna i osim ako nisi napisala knjigu (a vjerovatno nisi) odustaćeš u raspravi. Ti ne znaš o čemu govoriš, a ni jedan argument neće moći dokazati drugačije. Ovo dijete vjerovatno ima roditelje koji su pribjegavali taktici: "Ok, kako god" ili "jer sam ja to rekao" ili "samo šuti" i to se događalo redovno.

8. Nikad nije napravilo ništa pogrešno

"Nisam ja", "ne znam ko je to učinio", "mislim da je to pas napravio", "sigurno je to tata", "možda imamo duha" - sve su to rečenice koje ove dijete izgovara.

9. Uvijek kaže: 'Ali zašto?'

Ovo dijete reaguje na bilo koga i na sve razgovore s ovim poznatim refrenom. Vrijeme je za krevet! "Ali zašto???", Jedi svoj grašak! "Ali zašto?", Ako nećeš pokupiti svoje igračke, bit ćeš kažnjen. "Ali zašto?".

10. Tvrdi da mu vi (roditelji) niste šef

Njegova najdraža fraza je: "Ne moram to", "ne želim to raditi" i "ne možeš me natjerati". Ove fraze će ponavljati ponovo i ponovo, bez obzira koliko ste ljubazni ili molite ili ste očajni. Tko je šef? Ne znam, ali ako morate pitati, vjerovatno vi niste šef.