10 surovih istina Sigmunda Frojda

Sigmund Frojd bio je osnivač psihoanalize, a sam doktor je imao nesređen lični život.

Međutim, smatra se da je znao da pronikne u ljudski mozak više nego što smo to htjeli da priznamo. Ovo su surove istine slavnog Frojda:

1. Svrha života je smrt

Osoba koja je svjesna ovog savjeta pokazaće hrabrost. Najvažnije je shvatiti smrt.

2. Dvije stvari pomažu u održavanju zdravlja: ljubav prema životu i ljubav prema poslu.

To što ćemo umrijeti ne znači da ne treba da živimo najbolje moguće. Naš posao može ili da nam uljepša ili uništi život. Veoma je važno to što radimo jer to gradi našu ličnost.

3. Naša snaga je u našoj slabosti

Neprijatelji nas mogu uništiti samo pritiskom na naše slabosti. Ako osoba prihvati svoje nedostatke, drugi neće imati oružje sa kojim mogu da vas unište. Postaćete jači ako prihvatite sve svoje slabosti i mane.

4. Ono što smatramo ljubavlju, nije ljubav već libido. To nema veze sa pravom ljubavlju.

Testirajte svoju ljubav: zamislite koliko vam voljena osoba može nanijeti bola. Ako ste spremni sa njim/njom da ostanete i poslije toga, onda je to prava ljubav.

5. Ljudi su mnogo moralniji nego što misle, i mnogo više nemoralni nego što mogu i da pretpostave.

Svako u životu bira svoj put. Koji god put da izaberete, ne kritikujte druge jer to je nemoralnije od svega.

6. Snovi su put ka nesvjesnom

Frojd je prvi shvatio značenje snova i počeo da ih koristi u terapiji. Bez obzira na sve, to je jedini način da spoznamo šta nas muči.

7. Neuroza je nemogućnost podnošenja neizvjesnosti

Naša zabrinutost zbog neizvjesnosti jedna je od najtežih osjećanja. Ali svi na to reaguju na različite načine.

8. Ljudi se mogu zaštiti od napada, ali su nemoćni pred komplimentom

Većina nas ne može da podnese kritiku, a skoro svi teško prihvatamo komplimente.

9. Da biste razumjeli ženu, lavirint morate da pretvorite u pravu liniju

Možda je razlog taj što su muškarci predvidljivi.

10. Uvijek sam tražio samopouzdanje i snagu u drugim ljudima, ali to je uvek samo u vama.

Što manje vaše pouzdanje zavisi od mišljenja okoline, to ste srećniji i produktivniji.

