11 Šveđana koji su promijenili vaš život, a da toga niste svjesni

Šveđani su invetivni i mnogi njihovi izumi promijenili su svijet na način koji je teško zamisliti. Neke promjene bile su suptilne i promijenile su naš život, a da toga nismo svjesni. Evo nekih ljudi koji su za to zaslužni.

Niklas Zenstrom

Iako je prije bio uspješan preduzetnik, koji je bavio poslovnim rješenjima, tek kad je sa svojim danskim partnerom Janusom Frisom osnovao Skype, Niklas Zenstrom promijenio je naše živote tako što je pozive s računara pretvorio u realnost.

Danas je teško zamisliti svijet bez video poziva ili međunarodnih poziva koji više ne koštaju čitavo bogatstvo.

Nils Bohlin

Šveđani vole bezbjednost. Veoma. Stoga ne čudi da je Nils Bohlin, dok je radio za Volvo, osmislio sigurnosni pojas s tri uporišne tačke. Ovaj izum je tako revolucionaran da se i dalje smatra jednim od najvažnijih sigurnosnih uređaja na svijetu, a danas spašava jedan život na svakih šest minuta.

Hakan Lans

Kada uzmete svoj mobilni telefon kako biste dobili uputsrva za vožnju kroz grad u kom nikad prije niste bili, možete da se zahvalite Hakanu Lansu, čovjeku koji je izumio Global Positioning System (GPS).

Jedan od najvećih švedskih izumitelja razvio je i Automatic Identification System, koji se koristi u morskom saobraćaju i civilnom vazduhoplovstvu.

Alva Mirdal

Sociolog, diplomata i političarka koja je bila pokretnička snaga mnogih društvenih promjena, koje su ili potekle iz Švedske ili se tamo ukorijenile, kao što su razvoj državne socijalne pomoći, razoružanja, ženskih prava, otkrića u dječijoj psihologiji i osnivanja uglednog Švedskog instiuta za mirovna istraživanja, kojem je bila i prva predsjednica.

Dobitnica je Nobelove nagrade za mir 1982. godine, a bila je i prva žena na čelu UNESCO socijalno-zdravstvenog odeljenja.

Bez Alve, mnoge stvari koje se danas uzimaju zdravo za gotovo kao esencijalne za ravnopravno društvo vjerovatno se ne bi dogodile.

Johan Rihter

Danas vjerovatno koristimo računare više nego olovku i papir, ali papir je i dalje svuda, a bez Rihterovog izuma proizvodnje papira, kao i kontinuiranog kuvanja, većina papira koji danas koristimo izgledala bi i na dodir bila sasvim drugačija.

Anders Celzijus

Da nije Andresa Celzijusa, veliki dio svijeta i dalje bi temperaturu mjerio pomoću Farenhajta. Celzijus je osmislio Celzijusovu ili centrigradu ljestvicu i odjednom je mjerenje temperature postalo mnogo logičnije.

Erik Valenberg

Tečnost obložena papirom danas se ne čini kao nešto posebno, ali prije nego što je Erik Valenberg izumio tetrapak (koji je kasnije razvio i proizvodio Ruben Rausing), kamioni za dostavu mlijeka imali su mnogo više posla.

Gideon Sunbak

Neki vole dugmiće na svojim farmerkama, dok se drugi muče sa patentnim zatvaračem. Ako ste ljubitelj ovih drugih, onda treba da odate počast Gideonu Sunbaku, koji je nezgrapne zatvarače iz 1913. godine pretvorio u moderne uz pomoć zubaca koji se međusobno zaključavaju.

Gustaf de Laval

Volite li kajmak u svom mlijeku? Ne? Pa, bez prvog centrifugalnog separatora kajmaka i mlijeka Gustafa de Lavala, ne bismo mogli tako brzo da ih jednostavno razdvojimo. Još bolje, De Laval je izumio prve uređaje za mužu, što je s vremenom donijelo revoluciju u mliječnu industriju.

Petra Vadstrom

Milioni ljudi u zemljama u razvoju nekada su svakodnevno putovali kilometrima kako bi došli do vode. Solvaten je to promijenio. Prenosni uređaj koji je izumjela omogućava pristup čistoj i toploj vodi domaćinstvima van mreže. Napravljen je od čvrstih materija, a s obzirom na to da koristi sunce (solvatten znači "sunčeva voda") nisu potrebne baterije, hemikalije ili održavanje, Radi se o inovaciji koja je zaista promijenila život mnogih ljudi, a Petra Vadstrom je to omogućila.

Rune Elmkvist

Još 1958. godine Rune Elmkvist je izumio je prvi implantacioni pejsmejker na svijetu, baterijski uređaj koji je prvi put pacijentu ugrađen 1959. godine. Taj prvi implantant je bio toliko uspješan da je muškarac kom je ugrađen Arne Larson živio do 2001. godine.

