2.500 golih žena oborilo Ginisov rekord

2.500 golih žena oborilo je rekord koji je od 2015. godine držala Australija.

U subotu na 12 stepeni Celzijusa, na plaži Mageramore (50 kilometara od Dablina) tačno 2.500 hrabrih žena skinulo se i ušlo u vodu u isto vrijeme.

U pitanju je humanitarna akcija „Strip&Dip“ koja ima za cilj da sakupi novac za Didru Feterston, ženu koja se liječi od raka dojke.

Tako su ove hrabre, nage i humane žene oborile Ginisov rekord koji je držala Australija kada je 786 ljudi učinilo isto u Pertu.