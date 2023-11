3 znaka da je vaše dijete spremno da pređe u veći krevet

Kako dijete raste, jedna od većih prekretnica u njegovom odrastanju je i prelazak iz kreveca ili manjeg kreveta u krevet za malo veću djecu.

Za njih to može predstavljati korak ka nezavisnosti. Raspon u kom se ovo može desiti je od 18 mjeseci pa sve do tri godine, mada u nekim slučajevima može biti i nešto stariji uzrast, piše "Love to know".

Pravo pitanje je kako da znate kada je vrijeme za ovaj korak?

Istina je da tu ima nekoliko faktora i zavisi od mnogo čega, razlikuje se od djeteta do djeteta.

1. Dijete je previsoko

Američka akademija za pedijatriju ima samo jednu jasnu smernicu za izlazak djeteta iz krevetića: "Kada je visoko 89 centimetara ili kada je visina bočne ograde manja od tri četvrtine njegove visine, to je vreme za novi krevet".

2. Dijete izlazi iz kreveta

Bez obzira na to kolika je visina djeteta, ako ono ima dovoljno odlučnosti, može da savlada gotovo svaku prepreku. Ovo uključuje one sigurnosne šine koje su dizajnirane da ih drže unutar prostora za krevetić. Da li je vaše dijete pokušalo da pređe ovu barijeru? Da li su uspješno prešli na drugu stranu i preskočili krevet? To je evidentan znak.

3. Dijete koristi nošu

Ako planirate da odbacite pelene, onda će krevetac stvoriti prepreku. Mališanu će biti potreban pristup noši, a pošto ga ohrabrujete da ustane i ode kada zatreba, to bi trebalo da uradi van kreveca. Ovo je još jedan znak da je dijete spremno za veći krevet, prenosi Ona.rs.

