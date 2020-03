Aktivnosti i igre u periodu kućne izolacije

Iako nadomak proljeća, koje po pravilu nagovještava lijepo vrijeme, sate i sate provedene napolju u igri i druženju, oderana koljena i prljave ruke, skoro preko noći smo se našli u situaciji koja od sviju zahtijeva baš ono suprotno. Što manje druženja i što manje boravka van kuće. I što čistije, odnosno dezinfikovane ruke.

Uprkos okolnostima, životni tempo se naglo umiruje, a svi dane počinju da provode isključivo u krugu najbližih. Mnogi roditelji tragaju za aktivnostima kojima bi djetetu za vrijeme mirovanja, tako nesvojstvenog dječjem duhu, mogli kvalitetno da ispune i u dječji dan unesu malo dinamike.

Ako ne želite da vaše dijete cijeli dan provede gledajući u ekran mobilnog telefona ili u televizor, potrebno je animirati ga i osmisliti neki drugačiji tip zabave jer će im i klasične igre vjerovatno ubrzo dosaditi.

IGRA OPONAŠANJA

Igra oponašanja je vrlo jednostavna i namijenjena je manjoj djeci, a može pomoći i u razvoju motoričkih sposobnosti.

Ako je potrebno odmaknite manje komade namještaja kako biste dobili što veći prostor. Stanite nasuprot svog djeteta tako da ste dovoljno udaljeni kako biste se nesmetano mogli kretati. Započnite s jednostavnim pokretima koje dijete treba oponašati kao što su dodirivanje nožnih prstiju i okretanje oko svoje osi. Zatim pređite na one teže djeci, kao što su recimo sklekovi. Nakon toga zamijenite uloge i vi oponašajte pokrete djeteta.

ČAROBNA LINIJA

Igra “Čarobna linija” jedna od NTC igara sa kretanjem i razmišljanjem.

NTC je skraćenica od “Nikola Tesla Centar” – Odsek MENSE za darovite. Osnivač NTC sistema učenja je dr Rajko Rajović, osnivač Mense Jugoslavije, član Borda direktora svjetske MENSE i predsjednik Komiteta svjetske MENSE za darovitu djecu. Ova igra je osmišljena od strane doktora Rajovića a sve što je potrebno jeste da roditelji zalijepe široku ljepljivu traku u hodnik i kažu djetetu da to nije za njega, jer je to teško. Svaki put kad roditelji prolaze kroz hodnik, hodaju tako da ide stopalo pred stopalo. Dijete će naravno pokušati i biti srećno kada uradi ovaj “težak zadatak”. Čim uspješno savlada taj zadatak, dan kasnije, roditelji urade nešto malo teže. Na primjer, hodaju unazad i opet kažu, da je to previše teško i da to nije za njega. Kada i taj dio savlada, uvodi se još jedan element koji je važan za razvoj djeteta. Roditelji zalijepe na tu široku traku markere u boji (crveni, plavi....) i kažu da je to samo za velike i, na primer, kada dođu do crvenog markera urade dva čučnja, kada dođu do plavog urade jednu rotaciju. Naravno da će i dijete to uspjeti, ali će dijete proći 100 puta kroz hodnik u toku dana, uradiće 200 čučnjeva, 100 rotacija. Možda ovo liči na manipulaciju, ali ako se kaže djetetu da hoda po liniji jer je to dobro za njegov kognitivni i motorički razvoj, vjerovatno da ono to neće ni raditi.

MUDRA LOPTA

Još jedna dobra igra za više članova porodice je “Mudra lopta”. Za igru je potrebna lopta, a u njoj učestvuju igrači koji stoje u polukrugu i vođa igre. Zadatak je da vođa igre loptom dodirne i imenuju tri dijela tijela, a zatim loptu baca jednom igraču koji je hvata, ponovi ista tri dijela tijela, pritom ih dodirne loptom i vraća loptu vođi igre. Na primjer, vođa igre dodirne glavu i izgovori glava, zatim dodirne lakat i izgovori lakat i na kraju dodirne koljeno i izgovori koljeno. Kada dobaci loptu drugom igraču, on to ponovi. Kada svi ponove prva tri pojma, onda se prelazi na sljedeći nivo igre, a tada svaki igrač smisli nova tri dijela tijela, vodeći računa da igrači prije njega nisu spomenuli ni jedan. Ukoliko je potrebno, početni nivo igre se može preskočiti i odmah ovako igrati. Lopta se nasumice baca igračima, tako da svi u svakom trenutku treba da budu skoncentrisani kako bi uhvatili iznenada bačenu loptu i ispunili zadatak. Igra nije takmičarskog karaktera, ali se može igrati “na ispadanje” – ukoliko neko ne uhvati loptu ili ponovi neki dio tijela koji je već bio spomenut.

BACANJE ŠEŠIRA

Još jedna igra namijenjena manjoj djeci tokom koje mogu vježbati brojanje. Za ovu igru potrebna je jedna stolica i šešir ili bilo kakva kapa.

Stolicu stavite na sto s nogama prema gore kao kada čistite. Bilo bi idealno ako ju možete staviti na neki niži stolić kao što je onaj u dnevnom boravku kako bi djetetu bilo lakše. Svaki igrač mora baciti šešir na nogu od stolice. Unaprijed odredite koja noga od stolice nosi koliko bodova, pobjednik je onaj igrač koji nakon određenog broja krugova sakupi najveći broj bodova.

IGRA PAUKA

Ova je igra idealna za trošenje energije nakupljene tokom boravka u zatvorenom prostoru. Za ovu igru biće potrebno razmaknuti namještaj i odrediti granice unutar kojih se igrači smiju kretati. Pritom, pripazite da se u blizini ne nalaze oštri rubovi kako ne bi došlo do povreda.

Igrač koji predstavlja pauka leži na podu i kod sebe drži manju deku ili peškir što predstavlja mrežu. Drugi igrač se kreće unutar određenih granica i mora paziti da ga pauk ne zarobi unutar mreže, odnosno baci na njega deku. Koga uhvati u svoju mrežu on postaje pauk.

POGODI ŠTA JE, POGODI KO JE

Ova igra pomaže djeci da obogate svoj rijnik. Biće vam potrebne kartice koje ćete unapred pripremiti. Na kartici velikim slovima napišite riječ koju će jedan od učesnika objašnjavati ostalima, na primjer ŠIBICE. Pri dnu, sitnijim slovima, pišete tri riječi koje ne smije da upotrebi prilikom objašnjavanja riječi ŠIBICE, na primer: paliti, požar, vatra. Na te riječi stavljen je tabu. Prvo svima objasnite pravila igre, a onda izaberite “glavnog” koji će ostalima objašnjavati riječ i dajte mu karticu. Učesnik koji pogodi riječ postaje sljedeći “glavni igrač“.

*Prijedlog kućnih aktivnosti za djecu:

-Crtanje i bojenje – koristite razne vrste boja – tempere, vodene bojice, masne bojice, flomastere, drvene bojice, uljane boje. Jedan dan nacrtajte sopstvene slikovnice a sutradan iste bojite.

-Napravite mini predstavu u kući – učestvujte zajedno sa djecom u njihovom nastupu. Pomozite im da osmisle priču, kostime od stvari koje posjedujete u kući, pustite posebne zvukove na YouTube-u i napravite pravo malo pozorište u kući.

-Pravite zdrave obroke zajedno. I te kako je bitno djecu naučiti da jedu zdravo ali ih i naučiti da zavole kuhanje i domaću hranu. Osmislite recepte te zajedno sa djecom napravite zdrave kolače, pite, grickalice i slično.

-Napravite pijesak u kući. Napravite pijesak od 2 šolje brašna i ¼ šolje ulja. Iz podruma izvadite kantice i lopatice i neka djeca uživaju praveći razne oblike od pijeska.

-Gledajte zajedno edukativne crtane. U ovoj situaciji ne osjećajte krivicu što ste djeci dozvolili da gledaju televiziju. Na početku dana provjerite televizijske šeme i zapišite sebi termine programa koji bi u isto vrijeme mogli biti edukativni i zanimljivi djeci. Pripremite zdrave grickalice i zajedno uživajte odmarajući uz TV.

-Čitajte zajedno. Djeci čitajte bajke, knjige i potrudite se da im na što interesantniji način ispričate priču. Glumite junake iz bajki i oponašajte zvukove

- Od makarona zajedno sa djecom napravite nakit. Uzmite makarone i obojite ih, te ih potom poredajte na konac i napravite lančiće, narukvice i slično.

-Napravite autopraonu za igračke. Napravite praonu za auta i zajedno sa djecom očistite njihove igračke.

-Pišite dnevnik. Svakodnevno pišite dnevnik sa djecom i bilježite šta su to naučili i šta su to radili danas. Ako su djeca starija i uče strani jezik ovo je idealan način da vježbaju strani jezik i da pišu dnevnik na tom jeziku.