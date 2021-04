Aleksandar transformisao baku i napravio od nje internet zvijezdu

Aleksandar Dramićanin je srpski modni umjetnik kod kog dolaze brojne javne ličnosti, ali je najveću inspiraciju pronašao u svojoj baki, ženi sa sela koja se inače ne sređuje, mada je prava prirodna ljepotica i kada je zapala u ruke svog unuka, pretvorila se u pravu holivudsku divu.

Aleksandar je nevjerovatnu transformaciju podijelio na društvenim mrežama i oduševio je sve svoje pratioce na Instagramu, ali i ljude koji do sada nisu pratili njegov rad.

Baka je ispala prava pobjednička marketinška kampanja za svog unuka jer se samo o ovoj ženi priča.

Aleksandrova baka Miloratka ne voli da se eksponira i čudno joj je što svi odjednom pričaju o njoj, čega čak i nije u potpunosti svjsna.

"Ja nju transformišem od kako znam za sebe, ona je obična baka iz svog sela, ne sređuje se i skromna je žena, ali je prelepa i oduvek mi je inspiracija. Kosu uvek nosi u marami, pa sam došao na ideju i kosu da joj sredim. Pre desetak godina sam je već jednom šminkao, ali poslednji put sam to radio u karantinu jer sam za sve to vreme bio u Ivanjici, pa sam iskoristio priliku. Tada sam je bukvalno naterao jer nije bila posebno raspoložena za to, a drugi put sam to radio sa ciljem da uramim njene portrete u svom salonu, pa sam radio fotkanje posebno u te svrhe", priča Aleksandar za "Noizz".

"Ona ima 86 godina, starija je baka i nije uopšte u svemu tome, ali je ipak pristala na fotkanje. Uspevam u sve da je ubedim, to je moja baka, pa je tako nešto najmanji problem, ali nije ona mene baš ozbiljno shvatila, mislim da uopšte nije svesna koliko to meni znači", priča Aleksandar i dodaje: