Alergična na vodu, smije se tuširati samo dva putra mjesečno

Studentkinja koja ima rijetku alergiju na vodu plače svaki put kad se tušira, a osim u dodiru s vodom osip joj izbija i zbog pojave svog znoja. Tesa Hansen-Smit pati od akvagene urtikarije, stanja koje pogađa manje od 100 ljudi na svijetu, piše Daily Mail.

Ta 21-godišnjakinja ima toliko jake zdravstvene reakcije na vodu da su joj ljekari zabranili tuširanje češće od jednom u 14 dana, a osim osipa kod dodira s vodom javlja joj se migrena i povišena temperatura, već nekoliko minuta nakon izlaganja.

Zbog alergije se ne može niti baviti sportom, jer se isti simptomi javljaju kad joj iz kože probije znoj. Na dijagnozu je posumnjala njena majka, ljekarka.

"Patim od užasne alergije, jer reagujem čak i na vlastite suze, slinu i znoj", ispričala je mlada Amerikanka. Zbog svega je vrlo podložna toplotnom pregrijavanju te mora izbjegavati fizičke aktivnosti.

Smeta joj čak i voda koju pije

Otkrila je kako se često bori s osjećajem mučnine i umora mišića, često uzrokovanih time što je u tijelo unijela namirnice koje imaju velik udio vode u sebi, poput nekih vrsta voća i povrća.

"Čak i pitka voda može izazvati posjekotine na mom jeziku" ispričala je.

Tesi je alergija na vodu dijagnostifikovana kad je imala 10 godina, a prve je znakove tog stanja počela pokazivati s osam godina - nakon kupanja i tuširanja joj se počeo javljati crveni osip na koži.

U početku su njezini roditelji pretpostavljali kako je riječ o alergiji na neke supstance u sapunima i šamponima, no nakon izbacivanja svega, nije bilo poboljšanja.

"Za pomoć osipima uzela bi tabletu za alergiju koja bi ih riješila, ali akvagena urtikarija se s godinama pogoršava, tako da tablete više ne pomažu", objašnjava.

Zbog rijetkosti stanja vrlo je malo podataka o učinkovitosti pojedinačnog liječenja oboljelih. Studentkinja trenutno uzima devet tableta antihistaminika dnevno u nadi da će time zauzdati simptome. Alergijsku reakciju dobije svaki put kada voda dođe u kontakt s kožom bez obzira na temperaturu, čistoću ili mineralni sastav vode. Čak i savršeno čista destilovana voda, bez ikakvih hemikalija, izaziva alergijsku reakciju.

Naučno objašnjenje

Od samog otkrića akvagene urtikarije, naučnici su bili pomalo iznenađeni. Tehnički gledano, to uopšte nije alergija. Prema svemu sudeći imunološki sistem oboljelih pretjerano reaguje na neke promjene unutar tijela, a ne na neku stranu supstancu kao što je pelud ili orašasti plodovi kao što je slučaj kod uobičajenih alergija.

Postoji nekoliko teorija o samom uzroku reakcije, ali do sad nije pronađen definitivan uzročnik plikova kod oboljelih. Neki naučnici kažu da voda hemijski reaguje s prirodnim uljima u koži koja onda ispušta toksične hemikalije u krvotok što dovodi do teških alergijskih reakcija. Međutim, do sad, niko nije dao definitivan odgovor alergije na vodu. Bez obzira na uzrok, dermatolog Markus Maurer, kaže da ta bolest može stubokom promijeniti živote. U Markusov Evropski centar za alergije (ECARF) dolaze pacijenti koji već decenijama boluju od urtikarije.

"I dan danas se bude s oteklinama", kaže Maurer. Oboljeli mogu patiti i od anksioznosti ili depresije zato što stalno brinu kada će ih idući napadaj alergije snaći. "

Što se tiče uticaja na kvalitetu života, to je jedno od najgorih kožnih oboljenja", rekao je Maurer.

(Express.hr)