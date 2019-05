Američki milijarder otplatio studentski dug cijeloj generaciji

Oko 400 diplomaca koledža "Morhaus" u Atlanti, u američkoj saveznoj državi Džordžija, dobilo je neočekivano veliki poklon za kraj školovanja, pošto je milijarder i filantrop Robert Smit riješio da otplati studentski dug cijeloj generaciji, u iznosu od 40 miliona dolara.

Prije nego što je studentima otplatio dug, ovaj tehnološki investitor je koledžu "Morhaus" donirao 1,5 miliona dolara.

"Morhaus" je tradicionalno crnački koledž na kome su studirali i borac za ljudska prava Martin Luter King, poznati reditelj Spajk Li i glumac Semjuel L. Džekson.

"Studenti koledža 'Morhaus', okruženi ste ljudima koji su vam pomogli da danas budete ovde. U ime osam generacija moje porodice, koliko smo u ovoj zemlji, daću vam još malo podsticaja”, rekao je milljarder Smit, koji je bio glavni govornik na ceremoniji diplomiranja.

On je u govoru cijeloj generaciji diplomaca poručio da će im otplatiti kompletan studentski dug.

"Znam da će ova generacija pokazati da je sve to isplativo. I želim da svaka naredna generacija liči na ovu, nadam se da će svi imati prilike da napreduju. Jer možemo da vodimo računa jedni o drugima i da obezbijedimo da svi imamo priliku da ostvarimo američki san", rekao je Smit.

Navodi se da su studenti, od kojih su neki dužni i po desetine hiljada dolara, bili u isto vrijeme i šokirani i srećni.

"Djeluje nerealno. Kada je za govornicom rekao da će nam platiti dugove, pogledao sam u kolege i pitao se da li sam dobro čuo? Bio sam u kompletnom šoku i ovo je najbolji poklon koji sam u životu dobio”, rekao je jedan od studenata.

