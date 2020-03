Amerikanac "zarobljen" u Novom Sadu: Srbi bi preživjeli nuklearnu katastrofu

Amerikanac Čarls Karter ostao je "zaglavljen" u Srbiji zbog epidemije virusa korna. Na svom YouTube kanalu objavljuje snimke o tome kako mu je u izolaciji. On u jednom snimku navodi da je bolje što se nalazi tamo nego u "SAD bez toalet papira".

Snimak je objavio 16. marta, dan nakon što je u Srbiju uvedeno vanredno stanje i rekao da Srbija prati primjer ostatka Evrope.

"U samoizolaciji sam u Novom Sadu. Predsjednik Vučić je apelovao na starije građane da ostanu u svojim kućama i sada ću vam pokazati kroz prozor oni baš to i ne poštuju. Sjećam se kad je sve krenulo u Vuhanu, mislio sam sve su mediji napumpali, na mene to neće uticati. Onda sam vidio da se širi tu i tamo i pomislio sam, čovjek sam koji voli horore, stvari o pandemijama, čovječe šta ako se to stvarno dogodi. Nikada nisam ni sanjao da će ukinuti sportske događaje tako. Ali to se sada dešava", kaže Čarls.

Dodaje da je pomislio da je trebalo da ide kući kada je virus počeo da se širi po Evropi jer nije želio da bude stranac zaglavljen u stranoj zemlji.

"Pomislio sam da je možda pametnije da budem zaglavljen ovdje u Srbiji, nego da sam u SAD tokom katastrofe. Amerikanci zaista ne znaju ništa o tim katastrofama, mislim na ljude koji su danas živi. U SAD i zbog manjeg straha žure u prodavnice, kupuju sve - toalet papir, dezinfekciona sredstva i hranu. Pomislio sam, to se dešava u Americi, zašto da ne ostanem u Srbiji, ovi ljudi znaju kako da prežive katastrofe. Srbija je godinama išla iz rata u rat. Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat koji je skoro potpuno izbrisao mušku populaciju, ljude koji su se vraćali sa Krfa zatekle su mnoge bolesti, onda imate devedesete naravno, hiperinflaciju, sankcije, i oni su preživjeli", ispričao je Amerikanac.

Dodao je i da kada bi de dogodila neka katastrofa koja bi izbrisala populaciju, kao što je nuklearna, Srbi bi vjerovatno i to preživjeli.

(Sputnjik)