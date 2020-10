Amputirac osvojio više od 70 planina širom svijeta

Motivacija i volja su jedno od najvećih "goriva" čovjeka koje ga vuku naprijed, a najbolji primjer za to je amputirac Mirko Zečević-Tadić iz Brčkog, veliki zaljubljenik u planinarenje, koji je do sada osvojio više od 70 planinskih vrhova širom svijeta.

Zečević-Tadić je preživjela žrtva mine zbog koje mu je amputirana jedna noga.

Ovaj svestrani čovjek pored planinarenja i članstva u Planinarskom društvu "Granaš" iz Brčkog, aktivno igra sjedeću odbojku za Sportsko društvo invalida Jedinstvo Boće iz Brčkog, kao i za reprezentaciju Hrvatske.

On je tri godine zaredom, od 2016. do 2018. godine, proglašavan za najboljeg sportistu s invaliditetom Brčko distrikta.

"Planinarenjem sam počeo da se bavim još 2012. godine, a prvi uspon sam imao na Maglić, najviši vrh BiH, 2013. godine. Nakon toga sam dobio volju za planinarenjem i polako se počeo zaljubljivati u ovaj sport i uspinjati se na veće vrhove", priča Zečević-Tadić za "Nezavisne".

Ističe da je ljubav prema planinarenju stekao najviše zbog toga jer živi na obroncima Majevice.

"Htio sam sam sebi da dokažem da mogu nešto da uradim uprkos tome što sam ostao bez jedne noge. Dao sam sebi zadatak da odradim 10 uspona na planine BiH i to je u početku bila borba sa samim sobom", kaže ovaj svestrani čovjek.

Između ostalih, Zečević-Tadić je osvojio i Hoher Dachstein, drugi najviši vrh Sjevernih krških Alpa, Grosglokner, najviši vrh Austrije, Himalaje, Kilimandžaro, najviši planinski vrh Afrike, Maču Pikču, sveti grad Inka, Triglav, najviši vrh Slovenije, te Maglić, najviši vrh BiH, na koji se nekoliko puta uspeo.

Prema njegovim riječima, najveću inspiraciju za nastavak planinarenja imao je u tome što je nakon uspinjanja imao osjećaj mira i ljepote koja se osjeti samo kad se čovjek popne na vrh planine.

"Nakon toga sam imao dosta uspinjanja ne samo po planinama BiH i Evrope, nego i svijeta. Bio sam u Africi, Južnoj Americi i Aziji", istakao je Zečević-Tadić.

Na pitanje koji mu je uspon ostao u najljepšem sjećanju, Zečević-Tadić kaže da je to Kilimandžaro u Africi na 5.895 metara visine.

"Do Kilimandžara sam najveći uspon imao na 2.543 metra, što je velika razlika i rijedak slučaj da osobe preskaču tolike visine, jer se uglavnom ide postepeno. Ponosan sam na sebe, a osjećaj sa vrha se ne može opisati riječima, veličanstven je. Imate pogled na stotine kilometara sa svih strana i veoma je upečatljivo, nekako čovjek nakon teškog uspona dobije dodatnu snagu nakon takvog pogleda", naglašava Zečević-Tadić.

Najzahtjevniji uspon mu je, kako je rekao, bio na Himalaje u Nepalu, na 6.189 metara nadmorske visine.

"Nisam uspio do kraja da se izborim sa ovom planinom i stigao sam do 5.900 metara, nakon čega sam se morao vratiti. Vodim se tim da, ako ne mogu nešto psihički izdržati, radije ću odustati", kazao je on.

Naredni ciljevi su mu usponi na dva najveća vrha Evrope, Monblan i Elbrus, kao i Akonkagva u Južnoj Americi.

"Potajna želja i najveći cilj mi je, ako se ukaže prilika, uspon na najviši vrh svijeta Mont Everest", pojasnio je Zečević-Tadić.

Pripreme Zečević-Tadića za uspon na velike vrhove uključuju svakodnevno hodanje od osam do 10 kilometara po obroncima Majevice, vožnju biciklom svaki drugi dan do 20 kilometara, kao i privikavanje na hranu ukoliko se uspinje van Evrope.

"Metabolizam se mora naviknuti na drugačiju hranu, kondicija je takođe veoma bitna i naravno obavezan medicinski pregled kako bi se ustanovilo da li srce to može izdržati", zaključuje ovaj svestrani sportista.