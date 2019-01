Anonimni dobrotvor svakom 3. i 4. djetetu daruje po 2.000 KM

DOBOJ - Beba rođena prije tri dana u domu porodice u selu Kostajnica, inače četvrto dijete ovih roditelja, mogla bi biti prva koja će dobiti novčani dar od anonimnog dobrotvora sa dobojskog područja.

Naime, anonimni darodavac, koji nema nasljednika a tokom života je zaradio novac, odlučio je da svaki bračni par u Zvorničko-tuzlanskoj eparhiji koji od 1. januara dobije treće i četvrto dijete nagradi sa po 2.000 KM.

"Pored već navedenih uslova, dijete mora biti kršteno da bi ostvarili pravo na donaciju. Potrebno je dostaviti krštenicu i kućnu listu. Akcenat je na trećem i četvrtom djetetu, ali ako bi se pojavili roditelji koji su dobili peto ili šesto dijete, anonimni dobrotvor bi donio dar i za njega", kaže sveštenik Dragan Pavlović, koji zastupa ovog humanistu.

On ističe da je cilj akcije poboljšanje nataliteta te podsticanje bračnih parova da rađaju treće i četvrto dijete.

Inače, ovaj gest je izazvao pravu pometnju jer su se usijali telefoni aktera koji učestvuju u ovoj akciji.

"Bilo je dosta poziva u ova dva-tri dana. Primili smo više od 200 poziva i poruka. Mi smo ograničeni budžetom, a opet nije to ni mali iznos. Računamo da ćemo nagraditi više desetina djece koja se rode", rekao je Saša Živanović, direktor Osnovne škole "Radoje Domanović" iz Osječana, koji takođe zastupa dobrotvora.

Telefoni bez prestanka zvone i u ovdašnjem udruženju koje okuplja višečlane porodice.

"Mnogo porodica me kontaktiralo od kada je objavljena vijest da se raspitaju ko ima pravo na ovo. Ta jednokratna intervencija koliko može otkloniti neke realne materijalne potrebe, toliko je i zaista divan gest", ističe Olivera Nedić, predsjednica dobojskog Udruženja "Budućnost 4+" i majka petoro djece.

Dobrotvor insistira na anonimnosti, a o kome je riječ ne znaju ni u Arhijerejskom namjesništvu u Doboju, jednom od ukupno deset namjesništava koji čine Zvorničko-tuzlansku eparhiju, koja se prostire od Dervente, Broda, Modriče, Gradačca, Doboja, Tešnja, zatim Brčkog i Bijeljine, sve do Srebrenice i Han Pijeska.

"Zaista ne znam ko je taj čovjek i ne želim da istražujem jer ako on želi da ostane anoniman, zašto ja to da kvarim? Svakako je to za pohvalu te svima nama daje novi zadatak i novu obavezu da preispitamo sami sebe gdje smo to mi i gdje je naše milosrđe", kazao je arhijerejski namjesnik Mirko Nikolić.

Da bi dobrotvoru sačuvali diskretnost, njegovi zastupnici ne žele da otkrije ni odakle tačno dolazi.

"Ne želi čovjek da se eksponira. Neki roditelji će ga možda i upoznati, to ćemo vidjeti s njima u dogovoru. Zasad sam ja tehničko lice koje sprovodi akciju u saradnji s darodavcem. On je takav čovjek: nije mu stalo da se promoviše, jednostavno - pomaže. Mnoge akcije je pomogao i nije se ni tu eksponirao. To je njegova odluka", naveo je Saša Živanović te dodao da anonimni donator želi da podstakne i druge ljude, možda imućnije od njega, da pomognu.