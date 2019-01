Arsen Dedić i Gabi Novak: Antologija jedne ljubavi stvarane polako

Legendarni kantautor, pjesnik i šansonijer napustio je ovaj svijet u 78. godini, a iza sebe je ostavio sina Matiju Dedića i kćer Sandru Dedić-Slavica, ali i svoju najveću ljubav, suprugu Gabi Novak, koja se do zadnjeg trena nadala dobrim vijestima.

Arsen Dedić i Gabi Novak živjeli su u skladnom braku 42 godine, a on je često naglašavao kako je upravo ona kamen temeljac njegovog života.

"Da nije bilo dobro, ne bi trajalo toliko dugo. Sve oblike nasilja nas dvoje smo prošli zajedno: i požar u kući, i gubitak prvog djeteta, i što su njoj radili, i što su meni radili… U Gabi sam našao podršku", izjavio je tada Arsen i dodao da mu je Gabi obećala da će ga do kraja svom snagom štititi.

Uvijek je prevladavala slika o ljubavnoj idili između žene stijene i tankoćutnog umjetnika, a sam Arsen kazao je:

"Imala je ona svoj život prije mene, imao sam i ja svoj, no jednog sam dana shvatio da mi je namrijeta, da ne bih mogao dalje bez nje, a to je shvatila i ona".

Arsen i Gabi upoznali su se 1958. godine ispred bivšeg televizijskog studija na uglu zagrebačke Šubićeve i Zvonimirove ulice, u kojem je sada Češki dom. Oboje su u to vrijeme bili u braku - Gabi s kompozitorom Stipicom Kalogjerom, s kojim je ostala sve do 1970. godine, a Arsen s Vesnom Matoš, nećakinjom pjesnika i noveliste Antuna Gustava Matoša. Nakon što su oboje ostali sami i rastavljeni od prijašnjih partnera, postali su ljubavnici, zatim roditelji Matije, a mjesec dana nakon njegova rođenja i supružnici, kako je jednom prilikom ispričao Arsen.

"Između nas nikada se nije dogodio nekakav 'grom', sve se polako odvijalo. Prvo smo bili ljubavnici, onda prijatelji, a tek onda muž i žena", otkrio je Arsen, koji se s Gabi vjenčao 1973. godine.

Arsen i Gabi u braku su dobili jednog sina, Matiju Dedića, a iz prvog braka s Vesnom Arsen ima kći Sandru Dedić-Slavica.

Zajednički život i brak dvoje doajena muzičke scene urodio je desetinama albuma i šansona uz koje su stasale mnoge generacije.

Arsen je uvijek govorio da su oni običan par sa svijetlim i tamnim trenucima.

"I juče smo se posvađali. Rekao sam joj da se moj život sveo na slušanje nje kako suši kosu, sjecka hranu, telefonira unuci... A ja sve što želim da joj odsviram, sviram joj u leđa. Nije meni lako", pričao je nježno Arsen.

Arsenov se jedan album zvao "Imena žena", jer je imao dosta pjesama koje je posvetio bivšim romansama ili sebi bliskim osobama, međutim, mnoge su tvrdile da je baš njima posvetio evergreen "Tvoje nježne godine", ali Arsen ističe da je u jednom trenutku počeo potpuno novi život i tada je sreo Gabi.

"Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god je bio fakin. On je dobro znao da će naći u meni ženu koja će ga podržavati do posljednjeg časa, koja će ga njegovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada izgovoriti nešto ružno", rekla je Gabi nakon Arsenove smrti.

Arsen je bio kantautor, pjesnik, kompozitor filmske i pozorišne muzike, ljubitelj žena i života. Govorio je da je "muzičar opšte prakse" i da cijeli njegov život može da stane u dvije riječi: cirkus i žene. Ovaj veliki i osvjedočeni srcelomac zbog kojeg su žene ludjele, ipak svojim najvećim uspjehom smatra što je sreo Gabi Novak.

"Naživio sam se života, dešavalo mi se apsolutno svašta. Mene prati to dvojstvo, imam dva grada - Šibenik i Zagreb, imam dva fakulteta, muzičku akademiju koju sam diplomirao, prava apsolvirao, imam dvije srednje muzičke, jednu u Šibeniku, jednu u Zagrebu, imao sam dva braka, ima dvoje djece Sandru i Matiju, imam dvije unuke Luu i Emu i imam to dvojstvo da sam glazbenik i recimo pjesnik, to je to, šta ću o sebi više reći. Radio sam sve, i sve sam radio - ozbiljno, bez foliranja. Onaj kome sam jednom napravio posao, zvao me je doživotno. To mi je kompliment. Jer, ja ostajem samo jedna lokomotiva iza koje se slažu vagoni..." svojevremeno je pričao Arsen.