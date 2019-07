Astrologija: Sedam ciklusa života

Sunce, Mjesec, Venera, Mars i druge planete imaju veliki uticaj na vaš život.

Međutim, u određenim periodima one imaju apsolutni uticaj na vaše ponašanje i odluke koje donosite.

U modernoj astrologiji prihvaćeno je opšte shvatanje da različite planete utiču na različite periode naših života.

Zato se naš život može podijeliti u osam različitih perioda, u zavisnosti od toga koja planeta ima najjači uticaj u tom trenutku.

Do 7. godine Od trenutka rođenja do sedmog rođendana najviše ste pod uticajem Mjeseca, čija je glavna karakteristika osjetljivost. Zato je uloga roditelja u ovom periodu ključna.

Od 7. do 14. godine U ovom periodu Merkur ima najveći uticaj. Zbog toga imate ogromnu potrebu da istražite sebe i svijet oko sebe, da se mijenjate i nađete svaki dan u različitim stvarima. U ovom periodu učite određena pravila ponašanja i komunikaciju sa drugim ljudima.

Od 14. do 21. godine Venera ima najistaknutiji uticaj, a predstavlja ljubav, seksualnost i erotiku. Zbog toga je ovaj period povezan sa istraživanjem sopstvenih emocija kroz različite odnose i spoljašnji izgled.

Od 21. do 35. godine Zbog velikog uticaja Marsa, u ovom periodu vi pronalazite sebe i svoju suštinu, te kristališete svoje stavove, težnje i želje. Zahvaljujući tome uspijevate da postavite svoj životni cilj i način na koji ćete doći do njega. To je period u kojem se uspostavljate kako u intimnom, tako i u poslovnom planu.

Od 35. do 42. godine To je period života u kojem težite postizanju željenog društvenog statusa. Takođe, ovo je period u kojem se dešavaju bitne promjene u tijelu kod predstavnika oba pola. Zbog toga je ovaj period prilično stresan u životu svake osobe. Sunce ima najveći uticaj.

Od 42. do 56. godine U ovom periodu najveći uticaj ima Jupiter koji predstavlja važne odluke zbog velikih fizičkih i duhovnih transformacija. Znači, ovaj period kod žena je povezan sa menopauzom i gubitkom fizičke privlačnosti, dok se kod muškaraca dešava smanjenje njihove seksualne moći.

Nakon 70. godine Ovaj period je povezan sa stalnim traganjem za novim životnim zadovoljstvima. To se uglavnom okreće različitim duhovnim vrijednostima i porodici - unucima. Uran ima najjači uticaj.